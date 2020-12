DCの人気キャラがベアブリックのHappyくじになって発売！

アメリカンコミックスや映画でおなじみDCの人気キャラが、メディコム・トイのクマ型ブロックタイプフィギュアBE@RBRICK(ベアブリック)になった。

空くじなしのキャラクターくじ「Happyくじ」の賞品となっている。



All DC characters and elements (C) & TM DC Comics.(s20)

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2020 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.



Happyくじ DC BE@RBRICK/サニーサイドアップ/1回730円(税込)/発売中/スーパーマンやバットマンなどDCの人気キャラをベアブリック化。各全高約7センチ。バットマンの宿敵ジョーカーや、スーパーマンを一度死に追いやったドゥームズデイなどもラインナップされている。

SP賞(全1種)、ベアブリック賞(全15種)、ペアボックス賞(全7種)、ポスター賞(全21種ランダム)、全4等級+ラスト賞。詳細はHappyくじホームページ(www.h-kuji.com)またはtwitter(@HappyKuji)にてご確認を。

(問)サニーサイドアップ 03-6740-9400(土日祝除く10~17時)



引き続きHappyくじ以外のベアブリックの情報をお届けしよう。

なおベアブリックは100%が全高約7センチ、400%が全高約28センチ、1000%が全高約70センチ。特に%表記がない場合100%である(超合金ベアブリックなど一部の例を除く)。



WONDER WOMAN and all related characters and elements (C) & TM DC Comics and Warner Bros. Entertainment Inc. (s20)

BE@RBRICK WONDER WOMAN GOLDEN ARMOR 400%/メディコム・トイ/1万800円+税/2021年5月発売・発送予定/映画『WONDER WOMAN 1984』(邦題『ワンダーウーマン 1984』より、ゴールデンアーマーに身を包んだワンダーウーマンがベアブリックになって登場。

メディコム・トイ直営各店舗、及びメディコム・トイ運営オンラインストア各店、他一部店舗にて2020年12月24日(木)00:00から2021年1月10日(日)23:59まで注文受け付け。



THE BOYS TM (C) 2020 Sony Pictures Television Inc. and Amazon Content Services LLC. All Rights Reserved.

BE@RBRICK HOMELANDER 400%(左)、1000%(右)/メディコム・トイ/1万円+税(左)、5万2000円+税(右)/2021年5月発売・発送予定/アメリカンスーパーヒーローを題材にしたブラックコメディTVドラマ『THE BOYS』(邦題『ザ・ボーイズ』)から、ヒーローチーム「セブン」のリーダーであるホームランダーをベアブリック化。ちなみに100%は12月発売の「BE@RBRICK SERIES 41」にラインナップされている(ランダム封入)。

メディコム・トイ直営各店舗、及びメディコム・トイ運営オンラインストア各店、他一部店舗にて2020年12月24日(木)00:00から2021年1月10日(日)23:59まで注文受け付け。



BETTY BOOP(TM) (C) 2020 King Features Syndicate, Inc./Fleischer Studios, Inc.

(R) Hearst Holdings, Inc.

BE@RBRICK Betty Boop(TM) BLACK Ver. 100% & 400%(左2点)、1000%(右)/メディコム・トイ/1万2000円+税(左2点)、4万円+税(右)/2021年5月発売・発送予定/1930年、アメリカの白黒短編アニメ映画で誕生し、現在まで活躍し続けているキャラクター、ベティ ブープ (TM) をベアブリック化。セクシーでキュートな女性アニメキャラクターの元祖であると考えられている。以前赤いドレスのバージョンが発売されたが、今回は黒いドレスだ。

メディコム・トイ直営各店舗、及びメディコム・トイ運営オンラインストア各店、他一部店舗にて2020年12月24日(木)00:00から2021年1月10日(日)23:59まで注文受け付け。



(C) 2020 Peanuts Worldwide LLC

BE@RBRICK MARBLES 400%(左)、1000%(右)/メディコム・トイ/9500円+税(左)、4万円+税(右)/2021年5月発売・発送予定/漫画『PEANUTS』(邦題『ピーナッツ』など)に登場するスヌーピーの兄弟の1匹マーブルスがベアブリックになった。

メディコム・トイ直営各店舗、及びメディコム・トイ運営オンラインストア各店、他一部店舗にて2020年12月24日(木)00:00から2021年1月10日(日)23:59まで注文受け付け。



(C) 西野亮廣/「映画えんとつ町のプペル」製作委員会

BE@RBRICK プペル 100% & 400%/メディコム・トイ/1万5000円+税/2021年5月発売・発送予定/『映画えんとつ町のプペル』からゴミ人間のプペルをベアブリック化。

メディコム・トイ直営各店舗、及びメディコム・トイ運営オンラインストア各店、他一部店舗にて2020年12月24日(木)00:00から2021年1月10日(日)23:59まで注文受け付け。



BE@RBRICK カリモク CRACK PAINT 1000%/メディコム・トイ/60万円+税(送料別)/2021年5月発送開始予定/木製家具の老舗カリモク社によるハンドメイドで仕上げられた木製ベアブリック。クラック(ひび)の入る塗料による塗装が施されている。

オーダーメイドの受注生産で、月に数体しか生産できないため、発送に4ヶ月以上かかる場合あり。予めご了承を。また、総重量が約30キロ(木製箱含む)となり、送料2000円(税込)が別途必要となる。

メディコム・トイ直営各店舗、及びメディコム・トイ運営オンラインストア各店にて2020年12月24日(木)00:00から注文受け付け。



BE@RBRICK 招き猫 金メッキ 昇運 1000%/メディコム・トイ/4万5000円+税/2021年1月発売予定/メディコム・トイ 東京スカイツリータウン・ソラマチ店名物、和のベアブリックの中でも人気の高い招き猫の新バージョン。



BE@RBRICK 招き猫 蓄光 弐 100%(左)、400%(右)/メディコム・トイ/1800円+税(左)、6300円+税(右)/こちらもメディコム・トイ 東京スカイツリータウン・ソラマチ店にて販売。蓄光仕様になっている。招き猫はバリエーションが多く、顔のパターンも数種類あり、これは微笑んだ表情になっている。



(C) NOWHERE Co., Ltd. All rights reserved.

BE@RBRICK BAPE(R) 招き猫 & 達磨 100% 2PK(★)、BE@RBRICK BAPE(R) 招き猫 & 達磨 400% 2PK(●)、BE@RBRICK BAPE(R) 招き猫 1000%(▲)、BE@RBRICK BAPE(R) 達磨 1000%(■)/販売元:NOWHERE Co.,Ltd.、発売元:メディコム・トイ/4000円+税(★)、2万6000円+税(●)、各7万円(▲、■)/2021年1月発売予定/ファッションブランドA BATHING APE(R)(ア・ベイシング・エイプ(R))と和のベアブリックのコラボアイテム。A BATHING APE(R)の特徴的な迷彩柄「BAPE(R) CAMO」が全身にプリントされており、達磨の目もロゴになっている。

東京スカイツリータウン・ソラマチ店、A BATHING APE(R)正規取扱い店舗及びWEB STOREにて数量限定発売、なくなり次第終了。

(問)メディコム・トイ ユーザーサポート 03-3460-7555、BAPE STORE(R) 渋谷 03-6415-6041



BE@RBRICK グリーティング 結婚4 PLUS 100%(左2点)、400%(右2点)/メディコム・トイ/3600円+税(左2点)、1万5800円+税(右2点)/2021年1月発売予定/新郎新婦のベアブリック、2体セット。ベアブリックは着ぐるみタイプを除くと追加パーツがないのが基本だが、新婦のベアブリックは例外的にベールとブーケが加えられている。

表参道ヒルズのMEDICOM TOY PLUSにて発売。



BE@RBRICK MEDICOM TOY PLUS WHITE CHROME Ver. 100% & 400%(左2点)、1000%(右)/メディコム・トイ/1万2000円+税(左2点)、5万8000円+税(右)/2021年1月発売予定/MEDICOM TOY PLUSのロゴをデザインに使用したベアブリック。

MEDICOM TOY PLUSにて数量限定発売、なくなり次第終了。



BE@RBRICK SERIES 41 Release campaign Special Edition/メディコム・トイ/ノベルティ/2020年12月展開予定/渋谷の1/6計画、メディコム・トイ 東京スカイツリータウン・ソラマチ、MEDICOM TOY PLUS、渋谷PARCOおよび心斎橋PARCOの2G各店頭にてBE@RBRICK SERIES 41を含む5000円(税込)以上購入の方に各店舗限定BE@RBRICKをプレゼント。数量限定、なくなり次第終了。



(C)/(R)/TM The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc.

(C) Estate of Jean-Michel Basquiat Licensed by Artestar, New York

BE@RBRICK Andy Warhol x JEAN-MICHEL BASQUIAT #1 100% & 400%(左2点)、1000%(右)/メディコム・トイ/1万5000円+税(左2点)、6万8000円+税(右)/2021年5月発売・発送予定/アーティストのアンディ・ウォーホルとジャン=ミシェル・バスキアのコラボレーション作品を使ったベアブリック。

メディコム・トイ直営各店舗、及びメディコム・トイ運営オンラインストア各店、他一部店舗にて2020年12月24日(木)00:00から2021年1月10日(日)23:59まで注文受け付け。



(C) 2020 Apple Corps Ltd. A Beatles TM Product

BE@RBRICK The Beatles Anthology 100% & 400%(左2点)、1000%(右)/メディコム・トイ/1万3000円+税(左)、5万2000円+税(右)/2021年5月発売・発送予定/伝説的ミュージシャン、ビートルズの解散後に作られたアルバム「ザ・ビートルズ・アンソロジー」のジャケット写真を使ったベアブリック。

メディコム・トイ直営各店舗、及びメディコム・トイ運営オンラインストア各店、他一部店舗にて2020年12月24日(木)00:00から2021年1月10日(日)23:59まで注文受け付け。



NULLL By Samuel Ross & Associates

BE@RBRICK SR_A 100% & 400%(左2点)、1000%(右)/メディコム・トイ/1万3000円+税(左)、4万8000円+税(右)/ファッションブランドA-COLD-WALL(ア・コールド・ウォール)のデザイナーであるSamuel Ross(サミュエル・ロス)がデザインしたベアブリック。



BE@RBRICK NIKE SB 2020 WHITE 100% & 400%(左2点)、1000%(右)/メディコム・トイ/1万3000円+税(左2点)、5万8000円+税(右)/2020年12月発売予定/NIKE(ナイキ)のシューズSBをモチーフとしたベアブリック。数量限定発売。



BE@RBRICK atmos EMOJI 100% & 400%/販売元:TEXT TRADING CO., LTD 、発売元:メディコム・トイ/1万2000円+税/2021年1月発売予定/スニーカーショップatmos(アトモス)による、絵文字をテーマにしたベアブリック。

メディコム・トイ直営各店舗、メディコム・トイ運営オンラインストア各店、及び全国のatmos店舗、他一部店舗にて発売。

(問)atmos Sendagaya 03-5843-1017 (11~19時)



最初のページで紹介した「Happyくじ DC BE@RBRICK」だが、スーパーマンやバットマンの衣装は2011年のリニューアル「NEW 52」以降のデザインがベースになっている。

オールドファンにはおなじみの、スーパーマンが赤パンツ、バットマンが黒パンツ姿ではなく、腰回りと太ももが同じ色になっているのはそのためだ。



問い合わせ先:(特記なき場合)メディコム・トイ ユーザーサポート 03-3460-7555



※一部アイテムの写真は監修中のサンプルで、発売商品とは一部異なる場合あり。また画像上の各商品のサイズ比は、実際の商品と異なる場合あり。



