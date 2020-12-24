映画「シン・エヴァンゲリオン劇場版」の“世界最速上映”の実施が決定。公開日である2021年1月23日0時より、東京・大阪・愛知・福岡・北海道の5都市の合計15劇場で上映される。

“世界最速上映”が行われる劇場は、東京の新宿バルト9、TOHOシネマズ新宿、新宿ピカデリー、TOHOシネマズ日比谷、TOHOシネマズ六本木ヒルズ、TOHOシネマズ渋谷、TOHOシネマズ上野、TOHOシネマズ池袋、大阪のTOHOシネマズ梅田、TOHOシネマズなんば、愛知のミッドランドスクエアシネマ、109シネマズ名古屋、福岡のT・ジョイ博多、ユナイテッド・シネマキャナルシティ13、北海道のユナイテッド・シネマ札幌。さらにIMAX対応劇場では、前作「ヱヴァンゲリヲン新劇場版：Q」をバージョンアップした「ヱヴァンゲリヲン新劇場版：Ｑ EVANGELION:3.333 YOU CAN (NOT) REDO.」と、「シン・エヴァンゲリオン劇場版」のIMAX上映を連続して鑑賞できる回も用意された。チケットは1月13日0時に各劇場のチケット販売サイトにて販売開始。

「シン・エヴァンゲリオン劇場版」世界最速上映

日程：2021年1月22日24:00～

上映劇場

東京都：新宿バルト9、TOHOシネマズ新宿、新宿ピカデリー、TOHOシネマズ日比谷、TOHOシネマズ六本木ヒルズ、TOHOシネマズ渋谷、TOHOシネマズ上野、TOHOシネマズ池袋

大坂府：TOHOシネマズ梅田、TOHOシネマズなんば

愛知県：ミッドランドスクエアシネマ、109シネマズ名古屋

福岡県：T・ジョイ博多、ユナイテッド・シネマキャナルシティ13

北海道：ユナイテッド・シネマ札幌

「シン・エヴァンゲリオン劇場版」

2021年1月23日（土）公開

スタッフ

企画・原作・脚本：庵野秀明

総作画監督：錦織敦史

作画監督：井関修一、金世俊、浅野直之、田中将賀、新井浩一

副監督：谷田部透湖、小松田大全

デザインワークス：山下いくと、渭原敏明、コヤマシゲト、安野モヨコ、高倉武史、渡部隆

CGIアートディレクター：小林浩康

CGI監督：鬼塚大輔

3Dアニメーションディレクター：松井祐亮

3Dモデリングディレクター：小林学

3Dテクニカルディレクター：鈴木貴志

3Dルックデヴディレクター：岩里昌則

2DCGディレクター：座間香代子

動画検査：村田康人

色彩設計：菊地和子（Wish）

美術監督：串田達也（でほぎゃらりー）

撮影監督：福士享（T2studio）

特技監督：山田豊徳

編集：辻田恵美

音楽：鷺巣詩郎

音響効果：野口透

録音：住谷真

台詞演出：山田陽（サウンドチーム・ドンファン）

総監督助手：轟木一騎

制作統括プロデューサー：岡島隆敏

アニメーションプロデューサー：杉谷勇樹

設定制作：田中隼人

プリヴィズ統括制作：川島正規

制作：スタジオカラー

配給：東宝、東映、カラー

宣伝：カラー

製作：カラー

エグゼクティブ・プロデューサー：緒方智幸

コンセプトアートディレクター：前田真宏

監督：鶴巻和哉、中山勝一

総監督：庵野秀明

(c)カラー