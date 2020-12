映画「シン・エヴァンゲリオン劇場版」の“世界最速上映”の実施が決定。公開日である2021年1月23日0時より、東京・大阪・愛知・福岡・北海道の5都市の合計15劇場で上映される。

“世界最速上映”が行われる劇場は、東京の新宿バルト9、TOHOシネマズ新宿、新宿ピカデリー、TOHOシネマズ日比谷、TOHOシネマズ六本木ヒルズ、TOHOシネマズ渋谷、TOHOシネマズ上野、TOHOシネマズ池袋、大阪のTOHOシネマズ梅田、TOHOシネマズなんば、愛知のミッドランドスクエアシネマ、109シネマズ名古屋、福岡のT・ジョイ博多、ユナイテッド・シネマキャナルシティ13、北海道のユナイテッド・シネマ札幌。さらにIMAX対応劇場では、前作「ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q」をバージョンアップした「ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q EVANGELION:3.333 YOU CAN (NOT) REDO.」と、「シン・エヴァンゲリオン劇場版」のIMAX上映を連続して鑑賞できる回も用意された。チケットは1月13日0時に各劇場のチケット販売サイトにて販売開始。

「シン・エヴァンゲリオン劇場版」世界最速上映

日程:2021年1月22日24:00~

上映劇場

東京都:新宿バルト9、TOHOシネマズ新宿、新宿ピカデリー、TOHOシネマズ日比谷、TOHOシネマズ六本木ヒルズ、TOHOシネマズ渋谷、TOHOシネマズ上野、TOHOシネマズ池袋

大坂府:TOHOシネマズ梅田、TOHOシネマズなんば

愛知県:ミッドランドスクエアシネマ、109シネマズ名古屋

福岡県:T・ジョイ博多、ユナイテッド・シネマキャナルシティ13

北海道:ユナイテッド・シネマ札幌

「シン・エヴァンゲリオン劇場版」

2021年1月23日(土)公開

スタッフ

企画・原作・脚本:庵野秀明

総作画監督:錦織敦史

作画監督:井関修一、金世俊、浅野直之、田中将賀、新井浩一

副監督:谷田部透湖、小松田大全

デザインワークス:山下いくと、渭原敏明、コヤマシゲト、安野モヨコ、高倉武史、渡部隆

CGIアートディレクター:小林浩康

CGI監督:鬼塚大輔

3Dアニメーションディレクター:松井祐亮

3Dモデリングディレクター:小林学

3Dテクニカルディレクター:鈴木貴志

3Dルックデヴディレクター:岩里昌則

2DCGディレクター:座間香代子

動画検査:村田康人

色彩設計:菊地和子(Wish)

美術監督:串田達也(でほぎゃらりー)

撮影監督:福士享(T2studio)

特技監督:山田豊徳

編集:辻田恵美

音楽:鷺巣詩郎

音響効果:野口透

録音:住谷真

台詞演出:山田陽(サウンドチーム・ドンファン)

総監督助手:轟木一騎

制作統括プロデューサー:岡島隆敏

アニメーションプロデューサー:杉谷勇樹

設定制作:田中隼人

プリヴィズ統括制作:川島正規

制作:スタジオカラー

配給:東宝、東映、カラー

宣伝:カラー

製作:カラー

エグゼクティブ・プロデューサー:緒方智幸

コンセプトアートディレクター:前田真宏

監督:鶴巻和哉、中山勝一

総監督:庵野秀明

(c)カラー