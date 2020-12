『セラムン』×『PEACH JOHN』なりきりブラセットやウェアが登場♪

ピーチ・ジョンのGiRLS by PEACH JOHN(ガールズ バイ ピーチ・ジョン)が、劇場版『美少女戦士セーラームーンEternal』とのコラボレーションコレクションの発売を決定。なりきりブラセットを含む商品ラインナップを公開した。



1991年から1997年に少女漫画雑誌『なかよし』で連載され、累計発行部数2000万部を超える武内直子作の原作コミック『美少女戦士セーラームーン』。当時の女の子たちを夢中にさせ社会現象ともなり、今なお世代を超えた大人気作品だ。連載20周年を記念して2014年に再びアニメ化された『美少女戦士セーラームーンCrystal』を経て、25年ぶりとなる最新作劇場版『美少女戦士セーラームーンEternal』は、前編が2021年1月8日(金)、後編が2月11日(木)より公開予定だ。



本作の公開を記念した本コラボレーションには、GiRLS by PEACH JOHNで大人気の「Peasy001」に限定プリントが登場。他にも人気キャラクターになりきりできるブラセットやルームウエアなど、世界観を楽しめる商品ラインナップが完成した。



特別コレクションは2021年1月27日(水)よりGiRLS by PEACH JOHN公式通販サイトをはじめ、PEACH JOHN一部の店舗(渋谷店、新宿三丁目店、大阪店)で販売予定。また、海外PEACH JOHNでも展開し、順次発売予定となっている。



(C)武内直子・PNP/劇場版「美少女戦士セーラームーンEternal」製作委員会