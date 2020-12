SCANDAL・RINA「今の気持ちをずっと伝え続けるべき」気になる後輩女子への連絡を躊躇するリスナーにエール

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロ」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。12月21日(月)の放送では、コロナ禍で疎遠になってしまった、気になる後輩女子に連絡すべきか否か、悩むリスナーにSCANDALが後押し!HARUNA:さてさて、今週は……。真冬のクリアランスメール! クリスマス直前スペシャル!「“愛”と“恋”の境界線ってなんなん?」、大放出! 恋愛相談メール在庫一掃2020!RINA:長いタイトルやなあ。HARUNA:もう真冬のクリアランスメール? この間、真夏のクリアランスメールだったのに。TOMOMI:確かに確かに。早いね。HARUNA:しかも今週はクリスマスもあるということで、恋愛相談のメールがたくさん届いているそうなので、まとめて一挙大放出です。まずはこちらのメールから。RINA・MAMI:長!!HARUNA:おうちシェフ(一人暮らし)さん。「SCANDALの皆さん、こんばんは。いつも楽しく拝聴させていただいています。私の『記念日』は、私の生活にSPICEを与えてくれた女性と出会えた12月1日です。私は大学生時代に軽音楽部に所属していて、その女性は1年下の後輩でした。在籍当時から仲が良かったのですが、彼女には交際相手がいて、恋愛関係に発展することはありませんでした。しかし、1年前の12月1日に部活の現役生活最後の演奏会をOBとして参加した際に、数年ぶりに彼女と再会しました。私は彼女と『最近どう?』といったような会話を交わして、その日はお互いに家路に着きましたが、彼女から『彼氏と別れた』ことを打ち明けられました。私はその事実を知ってから気持ちの変化が生まれました。今まで彼女に対しては“可愛い後輩”という認識でしたが、その日を境に“素敵な女性”としての認識に変わりました。その気持ちを抑えられない私は、後日彼女に連絡を取り、『今度2人で会いたい』と伝えると彼女の反応が良く、後日2人で会うことになりました。そして当日は予想以上に会話が盛り上がり、何もかも忘れられるくらい最高の時間を過ごすことが出来ました。それからは、彼女の自宅と少し距離があることと、お互いの仕事の都合上、月に1回しか会えませんでしたが、夜1時間以上も電話をするようなこともありました。私は正直かなり手応えを感じていて、順風満帆かと思っていましたが、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う外出自粛要請などにより、彼女と会う予定がすべてなくなってしまいました。当初は直接会えなくても、電話は継続していましたが、徐々に機会が減り、次第に連絡も途切れてしまいました。私の力不足もあったのかもしれませんが、コロナ禍の影響もあるでしょうし、何とも言えない気持ちです。かなり月日が経ってしまいましたが、彼女の笑顔と再会できた日を今でも忘れられません。いつかコロナ禍が収束したら再度連絡を取るべきでしょうか? SCANDALの皆さん、ぜひともご意見をお聞かせください」TOMOMI:なるほど。いっぱいいるんやろうね、こういう状況の人って。RINA:でも手応えを感じていたように、お互いに好き同士やったと思う。だから会えなくても、今すぐに連絡を取ったほうがいいと思うけどね。会えるようになってから連絡を取るんじゃなくて、今の気持ちをずっと伝え続けるべきやと思う。HARUNA:関係としては濃かったわけじゃん。でも毎日1時間以上、ずっと電話し続けることは難しいわけで、それが負担になるときもあるし。だから1日1通メールでもいいしね。TOMOMI:ルールは決めなくてもいいよね。できひんかったときに罪に感じる必要もないし。RINA:会えないけど、付き合いたいという気持ちなわけやん。そのまま(好きですって)言ってもらったら嬉しい気持ちあるけどな。そのまま言っちゃったら?MAMI:彼女もさ、気にもしていない人に「彼氏と別れた」なんてわざわざ言わないよ。彼女も気になっていたし、気にかけてほしいって思っていたところからのスタートだと思うから。いやになって連絡を取りたくないってことじゃないと思うし、何回送っても構わないと思うな。RINA:嬉しいと思うよ。今すぐ連絡しよう。HARUNA:待たなくていいよ。MAMI:うん、待たなくていい。* * *▶▶この日の放送内容を「AuDee(オーディー)」でチェック!----------------------------------------------------スマホアプリ「AuDee(オーディー)」では、スペシャル音声も配信中!★ダウンロードはこちら→http://www.jfn.co.jp/audee/----------------------------------------------------<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロAuDee,Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://audee.jp/program/show/100000056