HiRock・古味慎也原作によるTVアニメ「EX-ARMエクスアーム」の新たなPVが解禁された。

PVにはエンディングテーマであるDizzy Sunfist「Diamonds Shine」の一部が使われた。さらに斉藤壮馬演じる夏目アキラをはじめとした主要キャラクターのボイスを聴くことができる。また追加キャストとして、スルーハンド役を黒田崇矢、エルミラ役を和氣あず未が演じると明らかに。加えて斉藤、上園美波役の小松未可子、アルマ役の鬼頭明里が作品の見どころを語ったコメント映像も公開された。

「EX-ARMエクスアーム」は交通事故後に脳だけを取り出され、超常的な能力を持つ兵器となってしまった高校生・夏目アキラが主人公のバトルアクション。2021年1月10日よりTOKYO MXほかで放送される。

TVアニメ「EX-ARM エクスアーム」

放送情報

TOKYO MX：2021年1月10日（日）より毎週日曜日25:05～

サンテレビ：2021年1月10日（日）より毎週日曜日25:30～

BSフジ：2021年1月12日（火）より毎週火曜日24:00～

配信情報

Amazon Prime Video：2021年1月10日（日）25時35分～独占配信

スタッフ

監督：木村好克

脚本：トミー・モートン

音楽：木村創 a.k.a. FIQTIV

アクション監督：大内貴仁

アニメーション制作：ビジュアルフライト

キャスト

夏目アキラ：斉藤壮馬

上園美波：小松未可子

アルマ：鬼頭明里

士牙：浪川大輔

鹿王院千景：上坂すみれ

アリス姫神：石川由依

キムラ：八代拓

近藤：左座翔丸

ソーマ：小林ゆう

ユグドラシル：富田美憂

宗像香織：新井里美

夏目柊一：遊佐浩二

スルーハンド：黒田崇矢

エルミラ：和氣あず未

(c)古味慎也・HiRock／集英社・「EX-ARM」製作委員会 (c)古味慎也・HiRock/集英社