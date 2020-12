三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEが明日12月24日(木)20:00よりABEMA PPV ONLINE LIVEにてオンラインライブ「LIVE×ONLINE BEYOND THE BORDER “三代目 J SOUL BROTHERS” Christmas Party」を開催。これに先駆けてメンバーの小林直己、ELLY、岩田剛典が音楽ナタリーの取材に応じた。

2020年はLDHグループが総力を上げエンタテインメントの祭典「LDH PERFECT YEAR 2020」を行う予定だったが、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、関連する168公演を中止に。ライブを大事にしてきた三代目JSBにとっても結成10周年という節目の年だったが有観客のライブの実施は叶わず、LDHとABEMAがタッグを組み7月より展開してきた配信ライブ「LIVE×ONLINE」を通じてファンにエンタテインメントを届けてきた。

苦しい状況の中でも積極的にエンタテインメントを発信してきた三代目の2020年の活動について3人に問うと、小林は「さまざまな状況が変わり、僕らだけではなく世界中の皆さんが大変な状況だったと思います。僕たちは10周年を迎えたうえで自分たちが今何をできるのかを考え、2020年に行う予定だったものを2021年にスライドして、今年の11月10日からを10周年イヤーとしました。2020年に起きたことは大変なことだったと思いますが、僕らとしてはメンバーそれぞれがソロで活動しているプロジェクトや三代目のプロジェクトを準備する期間と捉えて活動して、有意義に2021年を迎える準備ができたと思います」と回答。岩田も「今年は僕らの10周年の節目でしたし、LDH全体としても興行が目白押しになる予定だった1年で。それが1年後ろ倒しになったということで、2021年にパワーを皆さんにお届けできるように準備を重ねてきました。観客を入れたライブを1年間やってないので、2021年は忘れかけているステージに立つ感覚を取り戻せるのが楽しみです。ライブは僕らが一番大切にしてきた時間なので、それをまたファンの皆さんと一緒に作るというのが、2021年の悲願ですね」と2021年に開催が決定している有観客ライブへの期待を語った。

ELLYは「全世界共通で苦しい1年だったんですけど、その中でできることが今後に生きていくのかなとも思って。お客さんを入れてライブをできるようになったときに、今まで以上に楽しめるんじゃないかという期待もありますし、そのときに届けられる中身が増えたと思います。『LIVE×ONLINE』があったからこそ、通常のライブで会場に来ることができなかったお客さんに向けて同時に配信したりとか、いろんなことができるようになるのではないかと思います。音楽制作の面でもプラスになったことがあって、普段は忙し過ぎてできなかったようなこととができたんです。例えば誰かとコラボをするにしても『これやろうぜ!』ってノリで終わってしまって実際に作ることはできなかったんですけど、今年は時間ができたので具体的に一緒に制作を進められた。今年できあがったものをファンの皆さんに見せる日が来るのが楽しみです」とコロナ禍で新たな作品が生まれていることを明かした。

過去3回でさまざまな企画を行ってきた「LIVE×ONLINE」について、三代目の印象的だったシーンを3人に問うと、小林が「全部ですね」と即答。岩田もうなずきつつ、「でもやっぱり前回の『JSB HISTORY』ですよね。僕らの10周年記念ライブに先輩も後輩も集まってくれて、JSBというグループの歴史をお祝いする1日になりました。奇跡的にみんなのスケジュールが合ったし、実際のライブだと会場に入れる人数が限られるけれど、オンラインライブだったからこそ全国のご家庭で観ていただいて。本当に自分たちにとってスペシャルな1日になりました」と三代目JSBの結成10周年当日である11月10日に行われた「三代目JSB 10周年記念 LIVE×ONLINE "JSB HISTORY"」を挙げる。ELLYも「EXILEさんが僕らのライブに出てくれたのは1stツアーの最終日(三代目J Soul Brothers LIVE TOUR 2012「0~ZERO~」)以来。『LIVE×ONLINE』があったからこそできたライブでした。この先、EXILE TRIBEはもちろんなんですけど、JSB FAMILYでもツアーをやってみたいなと思いました」と8年ぶりのEXILEとの共演を喜んだ。

小林は11月の「LIVE×ONLINE」でも「0~ZERO~」でもELLYの声掛けがきっかけでEXILEとの共演が叶ったことを明かし、「あれはELLYにしかできないことだと感じますし、とてもありがたいです」とコメント。また9月27日のEXILEデビュー19周年記念日に行った「EXILE TRAIN」についても触れ、「EXILEの楽曲をEXILE TRIBEのメンバーがパフォーマンスした『EXILE TRAIN』とJSBのメンバーが集まる『JSB HISTORY』の両方を体験してみて、まったく色が違うなと感じました。『JSB HISTORY』ではメンバー同士で直接コミュニケーションを取って、みんなで声を掛け合いながら一緒にやって、『EXILE TRAIN』はEXILEの活動のもとにみんなが集まってくるという感じで。その2つの軸は『LIVE×ONLINE』だからこそ生まれたと思うし、それぞれがそこで感じたものは2021年につながるんじゃないかなと、今2人の話を聞いていて思いました」とスペシャルな共演が実現した「LIVE×ONLINE」シリーズを振り返った。

12月24日に行われる「LIVE×ONLINE BEYOND THE BORDER “三代目 J SOUL BROTHERS” Christmas Party」について、どんな内容になるのかヒントを尋ねるとELLYが「がんちゃんがサンタになると思います(笑)」と衝撃告白。岩田も「炸裂しますよ」とノリノリで答え、小林は「ここ、見出しにしてください」と笑顔を見せた。三代目JSBメンバーでクリスマスを過ごすならどんな日にしたいかと3人に聞くと岩田は「クリスマスっぽい料理を並べて結局飲み会じゃない?」と言い、小林も「数年前の夏にメンバーでバーベキューをやったんですけど、あんな雰囲気でアットホームなクリスマスを過ごしてみたいです」と語った。

最後に自分自身に何かクリスマスプレゼント贈るなら何を贈りたいかという質問に、ELLYはオーダーメイドで作った高級ネックレスをなくしてしまったことを明かし、「引っ越しのときにダンボールに入れた記憶はあるんですけど、まだ出てこなくて。もうないということにして『LIVE×ONLINE』が成功したら自分にクリスマスプレゼントとして同じものを買いたいです」とコメント。しばらく考え込んでいた岩田は「物欲がないんですよね……強いて言うなら温泉とかでゆっくりしたいので、旅行ですかね。体験を自分にギフトしたい」と温泉旅行を自身に贈りたいと語った。小林も「それはいいね」と岩田が望むプレゼントの内容に共感しつつ、「あ、思い出した! 最近髪を金髪にしたのでいいトリートメントが欲しいです」とヘアケアに関心がある様子だった。

「LIVE×ONLINE BEYOND THE BORDER “三代目 J SOUL BROTHERS” Christmas Party」の視聴チケットは現在販売中。なお本日12月23日(火)にはBALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBEが「LIVE×ONLINE BEYOND THE BORDER “BALLISTIK BOYZ”」を開催する。

LIVE×ONLINE BEYOND THE BORDER “三代目 J SOUL BROTHERS” Christmas Party

2020年12月24日(木)20:00~

<出演者>

三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE