今年は舞台を明治神宮野球場、横浜スタジアムに移して開催される「12球団ジュニアトーナメント2020」（12月29日～31日）。小学生球児たちの目標の舞台でもあり、近年では年末の恒例行事となりました。そんな大会の出場選手を一覧にまとめました。この中から将来、どんなスターが誕生するでしょうか？







■読売ジャイアンツジュニア

監督：西村健太朗

コーチ：芳川庸

コーチ：北之園隆生



【背番号 氏名 所属チーム（地区）】



0 藤田琥毅 八幡シャークス（江戸川区）

2 小杉山健 豊玉ホープ（練馬区）

5 松尾基生 給田少年野球チーム（世田谷区）

7 小島豪 松が谷ジャガーズ（八王子市）

8 横内快成 越中島ブレーブス（江東区）

10 大鳥源太 日野フレンド（日野市）

18 三澤響 山野レッドイーグルス（世田谷区）★キャプテン

21 小高稜真 世田谷インディアンズ（世田谷区）

22 宮坂晃平 座間パワーズ（座間市）

24 笹崎昌久 山野レッドイーグルス（世田谷区）

25 川上恵叶 TOHOパイレーツ（調布市）

27 田中諒 深川ジャイアンツ（江東区）

41 野竹凌太 新川リトルズ（三鷹市）

55 中村慈胤 越中島ブレーブス（江東区）

56 小林優太 給田少年野球チーム（世田谷区）

65 井出結星 フレール（大田区）



■阪神タイガース ジュニア

監督：白仁田寛和

投手コーチ：岩本輝

野手コーチ：柴田講平



【背番号 氏名 所属チーム】



0 佐藤壱楓 安倉里ﾉ坊キングス ★キャプテン

1 木下瑛二 牟礼北ヤンガーズ

3 辻竜乃介 六甲アイランド少年野球部

5 西谷太一 岡山庭瀬シャークス

6 錦見啓吾 山北フェニックス

7 門田和也 住之江パンサーズ

8 中尾勇貴 ブレーブス高丘

9 前田翔斗 大宝スポーツ少年団

10 熊谷謙臣 待鳳ドラゴンズ

11 高井周平 浜甲タイガース

18 鈴木悠悟 城西スポーツ少年団

19 伊藤歩夢 里庄町少年野球クラブ

20 丸山滉惺 増位ベアーズ

31 西村奏太 リトルジャイアンツ

42 大津昴偉留 小泉ファイターズ

51 古橋功亮 有岡ブレーブス



■中日ドラゴンズ ジュニア

監督：湊川誠隆

コーチ：澤井道久

コーチ：酒井大輔



【背番号 名前 出身 所属チーム】



1 伊藤漣 静岡県 黒石野球クラブ

2 山田凜虎 愛知県 レッドビッキーズ

3 佐藤類 愛知県 北名古屋ドリームス（マネージャー）

4 服部広弥 岐阜県 芥見クラブ ★キャプテン

5 江坂佳史 愛知県 小垣江ファイターズ

6 大村哲誠 愛知県矢田スターズ

7 杉山育夢 静岡県 庵原エンゼルス

8 村上諒 静岡県 バンビーズ豊田野球スポーツ少年団

9 石本侃大 愛知県 六田ファイターズ

10 鵜飼友貴 愛知県 守山ボーイズ

11 長岡拓海 愛知県 稲西クラブ

14 恒石圭吾 愛知県 万場ジャパン

16 伏見響 静岡県 庵原エンゼルス

17 中野匠翔 愛知県 石ヶ瀬スポーツ少年団

18 荻田翔惺 三重県 度会BEAST

20 谷口泰 岐阜県 滝呂スポーツ少年団

22 小野舜友 愛知県 岡崎南クラブ



■横浜DeNAベイスターズ ジュニア

監督：秦裕二

コーチ：加賀繁

コーチ：甲斐綾乃



【背番号 名前 所属チーム（地区）】



1 坂本将平 元石川サンダーボルト（横浜市青葉区）

2 片桐悠 グリーンビクトリーズ（横浜市青葉区）★キャプテン

3 黄泰崇 桜本少年野球部（川崎市川崎区）

4 小宮山一郎 三田フレンズ（厚木市）

5 加藤連志 清水ヶ丘ジャイアンツ（横浜市南区）

6 秋山聖弥 グリーンビクトリーズ（横浜市青葉区）

7 高橋昊太 森ファイターズ（磯子区）

8 髙橋駿太 佐江戸少年野球部（横浜市都筑区）

9 安嶋浬久 平和レグルス（茅ヶ崎市）

10 正田侑太郎 瀬谷ライダーズ（瀬谷区）

11 田山纏 鉾田当間スポーツ少年団（茨城県鉾田市）

12 大沢琉偉 瀬谷ライダーズ（横浜市瀬谷区）

13 髙橋一功 船越ファイターズ（横須賀市）

15 佐藤星磨 田町スパンキーズ（川崎市川崎区）

14 若杉一惺 横浜東リトルリーグ（鶴見区）

16 小山田尊琥 Cielo（横浜市青葉区）



■広島東洋カープ ジュニア

監督：天谷宗一郎

コーチ：佐々木真悟

コーチ：安達哲夫



【背番号 氏名】



1 吉田蒼大

2 松本泰知

3 三木虎風

4 前田空良

5 為壮煌斗

6 秋田大悟

7 鴻上颯杜

8 曽根丈一郎

10 定光大成 ★キャプテン

9 十文字彩輝

11 實光快斗

12 榎本悠生

13 遠藤大士

14 下城滉乃介

15 中原悠成

18 片寄翔伍



■東京ヤクルトスワローズ ジュニア

【背番号 氏名】

1 芦田大地

2 荒井優聖 ★キャプテン

3 市村心

5 岡田拓馬

6 久保木怜央

7 近藤秀人

8 齊藤陽翔

9 島田爽介

10 竹内颯

11 棚原ふう

12 露﨑勝己

13 永島豪

14 中山大馳

15 袴塚俊介

16 古畑雄大

17 山本凛太朗



■福岡ソフトバンクホース ジュニア

監督：帆足和幸

コーチ：入来祐作

コーチ：塚田正義



【背番号 氏名 出身 所属チーム】



0 浦田心奈 福岡県 鞍手ベアーズ

1 慶留間大武 沖縄県 港川アルファベースボールクラブ

2 城野慶太 福岡県 黒崎中央クラブスポーツ少年団

4 田中雄心 宮崎県 F Tホーミーズ

5 梅田勝叶 宮崎県 高鍋西区もくせい野球スポーツ少年団

6 小峰渉央 佐賀県 川上小野球クラブ

7 川﨑怜央 宮崎県 福島野球スポーツ少年団

8 山下晃平 山口県 山口防府ボーイズ練習生

9 仲間夢祈 沖縄県 漢那イーグルス

10 池田聖摩 熊本県 菊鹿少年野球クラブ ★キャプテン

16 門田健跳 福岡県 千代ウイングス

17 三渡琢真 宮崎県 三股ブルースカイ

18 大城諄來 沖縄県 名座喜少年野球

19 吉冨良幸 福岡県 大牟田イーグルス

20 橋本輝桜 福岡県 岡山ヤングス

51 山口源造 長崎県 戸尾ファイターズ



■千葉ロッテマリーンズ ジュニア

監督：塀内 久雄

コーチ：栗田 雄介

コーチ：田中 雅彦



【背番号 氏名 出身チーム】



1 廣島空之介（藤上ディアーズ）

2 藤崎桧（中川エンジョイベースボールクラブ）

3 大村魁星（倉田スターズ）

4 藤川倖生（豊上ジュニアーズ）

5 西野太惺（並木ペイシェンス）

6 山邊颯（中部ユニオンズ）

7 石田翔大（七次台ジャガーズ）

8 金子來斗（八千代東南クラブ）

9 我部山蓮（磯辺シャークス）

10 関瑛太（大森フライヤーズ）★キャプテン

11 田村小春（田喜野井ファイターズ）

12 篠原颯（FTJ）

13 黒田龍之介（ジュニアコスモス）

14 石川和樹（旗の台クラブ）

15 藤崎柊（中川エンジョイベースボールクラブ）

16 山田栞夢（高郷スターズ）



■西武ライオンズ ジュニア

監督：星野智樹

コーチ：原拓也

コーチ：宮田和希



【背番号 名前 所属チーム】



1 齋藤塁 浦和リトルリーグ

2 齋藤賢吾 川口レッドホークス

3 川副光輔 みなみエンゼルス

4 羽鳥雄晴 小泉ジュニアーズ

6 池田昂翔 東京日野リトルリーグ

7 山本凌央 越中島ブレーブス

11 石井陽昇 上野原ゼルコウバ

13 佐藤麻恩 黒岩ユニオンズ

14 小西潔尚 クラウン

16 中澤幸佑 ブラックキャッツ

17 佐古桧誠 サンショウクラブ

18 石井晴健 公友クラブ

19 田中志侑 長島ビーバーズ

22 蜂巣祥万 矢板東クラブ ★キャプテン

23 吉田健心 小平ジャガーズ

25 中田凌雅 西東京ツインズ



■楽天イーグルス ジュニア

監督：大廣翔冶

コーチ：井上純

コーチ：有銘兼久



【背番号 氏名 地域 所属チーム名】



1 松本悠嗣 宮城県 大和少年野球クラブ

2 扇大和 宮城県 西中田ゴールデンアクロス

4 松本叶我 福島県 常磐軟式野球スポ少

5 今野真颯 秋田県 広面野球スポ少

6 田牧竜之介 秋田県 皆瀬スポ少野球クラブ

7 福永悠人 宮城県 金剛沢ヤングイーグル ★キャプテン

8 白川雄梧 青森県 八戸ダイヤモンドキッズ

11 戸田爽太 山形県 舟形ビッグサンダーズ

12 郡司宙弥 福島県 にしのさとジャイアンツ

18 川口裕雅 青森県 野内ヤンキース

22 藤川哲 岩手県 小友ベアーズ野球スポ少

23 金澤匠良 青森県 野内ヤンキース

25 佐々木想弥 岩手県 オール豊間根野球スポ少

40 菅原至恩 秋田県 稲川Jr野球スポ少

51 大柳悠音 宮城県 大崎ジュニアドラゴン

55 小山翔大 岩手県 平内ベアーズ



■北海道日本ハムファイターズ ジュニア

監督：須永英輝

コーチ：村田和哉

コーチ：浅沼寿紀



【背番号 氏名 所属チーム（市町村）】



2 桜田彪真 白石リトルファイターズ（札幌市）

5 丹場祥平 東16丁目フリッパーズ（札幌市）

6 山田陽揮 釧路ゴールデンモンキーズ（釧路市）

7 髙橋理桜 南スーパースターズ（札幌市）

8 八城寿希 岩見沢南ビクトリー（岩見沢市）

9 豊田芽依 豊成ファイターズ（帯広市）

10 中谷隼斗 篠路ライオンズ（札幌市）★キャプテン

12 小野悠真 東雲ファイターズ（札幌市）

14 中倉悠生 恵み野ロイヤルズ（恵庭市）

15 野畑直裕 神居野球少年団（旭川市）

16 菅原歩夢 東ハリケーン（札幌市）

18 佐藤蕾 清里ジャガーズ（清里町）

21 吉川慎之助 東16丁目フリッパーズ（札幌市）

22 三澤拓己 栗沢コンバット（岩見沢市）

23 藍葉吏良 東16丁目フリッパーズ（札幌市）

24 温泉昴瑠 本郷イーグルス（札幌市）



■オリックス バファローズ ジュニア

監督：塩崎真

コーチ：弓岡敬二郎

コーチ：小川博文

コーチ：岩橋慶侍



【背番号 氏名 所属チーム（地区）】



1 高津冬真 古市スカイラブ（大阪府）

2 渥美七虹 グリーンファイターズ（大阪府）

3 阪口王仁 西陶器ジュニアファイターズ（大阪府）

4 竹尾優芽美 白川ホーネッツ（兵庫県）

5 中村優太 本山フレンズ（兵庫県）

6 竿谷凛斗 豊島パワーズ（大阪府）

7 石橋大季 岸和田ダイナマイツ（大阪府）

8 澤木一晴 金岡ベアーズ（大阪府）

9 古井悠大 塚口ドルフィンズ（兵庫県）

10 江藤達成 成徳少年野球部（兵庫県）

11 井上友吾 本山南少年野球部（兵庫県）

17 釣舩葵 泉台少年野球部（兵庫県）

18 山下琉成 ジュニアコンドルス（大阪府）★キャプテン

22 村上倖生 武庫が丘シルバーズ（兵庫県）

27 金光祥玄神戸インディアンスベースボールクラブ（兵庫県）

34 谷口ジョージ オール住道（大阪府）