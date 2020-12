前日の準備も万端！ 17歳のクリスマスデートプランとは

ラジオの中の学校、TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」。12月22日(火)の放送では、パーソナリティのさかた校長とこもり教頭が10代のリスナーと電話をつなぎ、クリスマスの予定を詳しく聞いていきました。その中から、同い年の彼氏とイルミネーションデートをするという、17歳・高2の女性リスナーとのやり取りを紹介します。さかた校長:今夜の授業テーマは、『細かすぎる今年のクリスマスの予定!』。クリスマスイブが2日後、クリスマスが3日後です。生徒のみんながどう過ごすのか、細かく教えてもらおうと思います!さかた校長:もしもし! デートの細かいタイムテーブルを教えてくれる?リスナー:はい!こもり教頭:まず、肌のお手入れって何をするの?リスナー:乾燥しないように保湿をしたり……。さかた校長:そうかぁ。それ以外にもあるの?リスナー:お風呂から上がったらすぐに髪を乾かすんですけど、ドライヤーの冷たい風と温かい風を交互に使って乾かすとサラサラになるんです。こもり教頭:へぇ~、知らなかった。それでお肌もバッチリだし、髪もサラサラになったら?リスナー:明日のために早めに……22時くらいに寝ます。さかた校長:ちょっと待って! それは、SCHOOL OF LOCK! が始まった瞬間に寝るってこと?リスナー:ごめんなさい(笑)。さかた校長:まぁ、しょうがないよね(笑)。リスナー:彼氏さんが午前中は部活(剣道部)なんですけど、私は7時に起きて……。こもり教頭:早いよ(笑)。リスナー:8時くらいから髪のセットとかメイクとかをします。こもり教頭:どんな髪型にするとか、どんな服にするとか決まっているの?リスナー:決まっています! 髪は巻いて、服は……イルミネーションデートなので、カジュアルではなくて品のある長めのスカートを……。こもり教頭:えっ?! なんでイルミネーションデートだと、品のある長いスカートなの?さかた校長:いつもとは違う感じで、“大人の私を見て!”みたいなことだよね?リスナー:はい……(笑)。こもり教頭:ちなみに何色のスカートなの?リスナー:白のプリーツスカートです。さかた校長:いいね~。さかた校長:彼氏は、部活が終わったら一度家に帰るのか?リスナー:彼氏のお母さんが、最寄り駅まで車で防具を取りに来てくれるらしいです。さかた校長:じゃあ、彼氏はそこで着替えて合流するんだね。リスナー:はい。こもり教頭:それめちゃくちゃいいよね。彼氏は、家に帰る30分がもったいないってことでしょ?さかた校長:しかも、親御さんも協力的だよね。彼氏も気合いが入っていると思うよ。リスナー:(笑)。さかた校長:そこからはどうするの?リスナー:14時くらいに待ち合わせをして、なばなの里に行きます。こもり教頭:でたー! 三重県(教頭の出身地)のなばなの里だよね? めちゃくちゃ花が綺麗な所だよね。リスナー:そうです。こもり教頭:イルミネーションのトンネルみたいなものもあるよね? 三重県だったら、いちばんの(デート)スポットなんじゃないかな? (リスナーの住む愛知県から)どのくらいかかるの?リスナー:1時間くらいです。こもり教頭:うわ~、その時間もめっちゃ楽しいよねー。さかた校長:そこからは?リスナー:プレゼントを渡すんですけど……。さかた校長:何を渡そうと思っているの?リスナー:トレーナーです。こもり教頭:なんでトレーナーにしたの?リスナー:学校に着ていってほしいなと思って。こもり教頭:うわー! 制服はどういう形なの?リスナー:学ランなんですけど誰も着ないので(笑)、カッターシャツの上に着てもらいます。こもり教頭:最高だね、彼氏も絶対嬉しいよ。さかた校長:何時くらいに渡そうと思っているの?リスナー:けっこう大きくて持っているとバレちゃうと思うので、早めに渡すつもりです。さかた校長:いいね。向こうもプレゼントを用意しているんじゃない?リスナー:それが、忘れているかもしれないんです。友達が彼氏に聞いたら、「忘れてた!」って……(笑)。校長・教頭:いやいやいやいやいや……!こもり教頭:彼女がいて、クリスマスにプレゼントを忘れるなんてことはないです!さかた校長:それは、友達への照れ隠しです! 大丈夫だよ。リスナー:はい。さかた校長:そして?リスナー:18時くらいに、なばなの里の中にあるイタリアンで夕食を食べるつもりです。さかた校長:イタリアンで何を食べるの?リスナー:石窯のピザです。さかた校長:うまそう!さかた校長:そのあとは?リスナー:あの……私たちは、まだ手をつないだことがないんです。友達に聞いたらみんな初デートとかでつないでいるんですけど……でもこの前、「イルミネーションのときに手をつなごうね」ってLINEがきて……。こもり教頭:ヤバい!!さかた校長:いつぐらいに手をつなぐとかは決めているの?リスナー:いや、決めてないです。あっちから来てくれればと思っています。さかた校長:どのタイミングがいい?リスナー:イルミネーションを見てるときくらいですかね。こもり教頭:じゃあ、イルミネーションのときに手をつなぐとして……気をつけてほしいことがあるんだけど。彼氏は剣道部でしょ? 毎日竹刀を握っているから、たくましい手なわけよ。それでサっと握られたら、手のゴツさに男を感じると思うんだよね。キュンときて、倒れないようにね……!リスナー:わかりました(笑)。さかた校長:(笑)。それか、自分から小指くらいをサっと触ってもいいかもね。向こうが緊張して“何も仕掛けてこないな……”と思ったら、やってみたらどうかな。リスナー:はい。こもり教頭:それをされたら、彼氏さんのほうが倒れちゃうかもね!さかた校長:イルミネーションを見たあとは?リスナー:7時くらいに、なばなの里を出るつもりです。さかた校長:家にはどのくらいに着くの?リスナー:8時半くらいです。さかた校長:家に帰ってからも……電話くらいするのかな?リスナー:するかもしれないです。さかた校長:「良かったね!」って感想を言い合ったり、気持ちを再確認して伝え合ったり……。こもり教頭:ヤバい!さかた校長:できそうか?リスナー:頑張ります。さかた校長:いや、頑張らなくてもいいよ。こもり教頭:うん。ありのままに直接伝えるのがいいと思う。さかた校長:うん……今からドキドキしてる?リスナー:ドキドキしてます。こもり教頭:イヤァ……!!さかた校長:でも大丈夫だよ。完璧な計画だからね。もしうまくいかなくても、いっしょに笑い合えたらいいね。リスナー:はい!さかた校長:遠くからだけど、めちゃくちゃいいクリスマスになることを祈っているよ!リスナー:ありがとうございます!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/