インターネットの台頭とともに、「トレーダー」という職業に憧れを抱く人が出てきました。トレーダーとは、株式などの投資商品を頻繁に取引し、家に居ながら利益を出すことを生業としている人のことです。



なかでも「デイトレーダー」に興味を持っている人が多いようです。「株式投資=デイトレード」と考えている人もいるようでして、資産運用に対する世間の認識が捻じ曲げられている気がします。



でも、本当にデイトレードって、儲かるのでしょうか? 科学者たちが発見した「デイトレードの真実」について、詳しくご説明しましょう。



◆デイトレードよりも長期投資の方が簡単だし儲かる!?

いきなり、結論から言ってしまいましょう。デイトレードは、長期投資よりも儲からないし、難しいです。「儲けることは不可能」とまでは言いませんが、経済学者らの間では、「デイトレードで稼ぐぐらいなら、長期投資をした方が安全だし確実だ!」という見方が一般的です。



デイトレードが儲かりづらいことは、経済学者らの研究からも実証されています。経済学者のブラッド・バーバーとテランス・オーディーンらの研究によれば、「頻繁に取引している人ほど利益を出せていない!」ということが分かっています。



なぜ、デイトレードが儲かりづらいのかというと、単純に取引手数料が高くつくからです。たとえば、デイトレードで1日1往復、株を取引すると、1年間で250往復分の取引手数料がかかります。



一方、長期投資で1年に1回だけ、銘柄を入れ替えている人は、1年間で1往復分の取引手数料しかかかりません。単純計算でも、手数料を250分の1に抑えることができる訳です。



◆ネット証券の台頭により、投資家は利益を出せなくなった?

こんな話をすると、「いまはネット証券のおかげで手数料も安くなってきたから、問題無いんじゃないの?」と思う方もいるでしょう。



しかし、この点についても、ぼくは懐疑的です。むしろ、ネット証券が台頭してから、ぼくら投資家の運用成績は著しく悪化しています。



専門誌「The Review of Financial Studies」に掲載された論文によると、「ネット証券の台頭によって、個人投資家の運用成績は改善するどころか悪化した」ことが分かっています。



論文によると、ネット証券によって手数料が安くなったものの、その分頻繁に取引する投資家が増え、短絡的な取引を行う人も出てきたのだとか。



残念ながら、「デイトレーダーは家でお金を稼げる夢の職業だ!」なんてことを考えるのは、やめておいた方がよさそうです。



◆それでもデイトレーダーになりたい! という方は

ここまで読み進めてくれた方は、「それでもデイトレーダーになりたい!」なんて方はいないでしょう。ですが、もしかしたら、周りにデイトレーダーになりたいご友人などがいるかもしれません。



できればあなたには、そういう人が周りにいたら、止めていただきたいものです。しかし、それでも話を聞いてくれない場合は、「空売りを覚えた方が、利益を出せる可能性が上がるかもよ」と伝えておくとよいかもしれません。



専門誌「Journal of Financial Economics」に掲載された論文によると、「日中は株価が上がりにくい傾向」が見られたのだとか。とくに日本株市場の場合は、場中は株価が下がりやすい傾向があります。ですから、この時間内に利益を出したい場合は、空売りで取引した方が、まだ利益が見込めるでしょう。



◆まとめ

ネット証券の台頭のおかげで、ぼくらは簡単に株式投資ができるようになりました。しかし、そのおかげで、ぼくらが利益を出せているか?というと、そうではないようです。



少なくとも「デイトレードをやっても儲かりにくい」ことは分かっています。だから、デイトレードに対して、間違った期待を抱くのはやめましょうね。



参考資料:デイトレードって儲かるの?(https://allabout.co.jp/gm/gc/477444/)記事下段に記載



文=中原 良太(マネーガイド)