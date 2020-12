「声優紅白サンライズ ONLINE LIVE」が2021年2月21日に無観客生配信で開催される。

中田譲治が発起人となり2019年にスタートした「声優紅白歌合戦」は、さまざまなキャリアを持つ声優が男女で白組・紅組に分かれ、交互に歌唱を披露するイベント。今年5月に開催予定だった「声優紅白歌合戦2020」の中止を受けて企画された「声優紅白サンライズ ONLINE LIVE」では、サンライズが手がけてきた数々のアニメ映像とともに、その主題歌を声優が歌唱する。

MCは阪口大助と浪川大輔が担当。出演者には古谷徹、郷田ほづみ、井上和彦、矢尾一樹、伊倉一恵、田中真弓、草尾毅、金丸淳一、関俊彦、松本梨香、高乃麗、折笠愛、井上喜久子、檜山修之、野島裕史、田中理恵、ゆかなが名を連ねた。「機動戦士ガンダムIII めぐりあい宇宙編」の主題歌「めぐりあい」を古谷が、「コードギアス 反逆のルルーシュ」のオープニングテーマ「COLORS」をゆかなが歌唱するなど、当日披露される楽曲も発表された。

料金は通常チケットが4500円、アクリルスタンドと記念チケットが手に入るグッズ付きチケットが6800円。どちらもチケットぴあで販売中だ。なお開催を記念して、サンライズ作品のイラストなどを用いたオリジナルグッズがムービックオンラインショップで2月28日まで販売されている。

「声優紅白サンライズ ONLINE LIVE」

開催日時:2021年2月21日(日) 18:00視聴サイトオープン、18:30開演

配信プラットフォーム:PIA LIVESTREAM

主催:東北新社、博報堂DYメディアパートナーズ、サンライズ

協賛:Cygames

協力:LIVE DAM Ai、ファミリー劇場



MC:阪口大助、浪川大輔

出演者 / 歌唱楽曲 / 作品

古谷徹 / めぐりあい「機動戦士ガンダムIII めぐりあい宇宙編」

郷田ほづみ / 炎のさだめ「装甲騎兵ボトムズ」

井上和彦 / メロスのように -LONELY WAY-「蒼き流星SPTレイズナー」

矢尾一樹 / アニメじゃない~夢を忘れた古い地球人よ~「機動戦士ガンダムZZ」

伊倉一恵 / CITY HUNTER~愛よ消えないで~「シティーハンター」

田中真弓、伊倉一恵 / STEP「魔神英雄伝ワタル」

草尾毅 / サムライハート「鎧伝サムライトルーパー」

金丸淳一、関俊彦 / Winners「新世紀GPXサイバーフォーミュラ」

松本梨香 / 風の未来へ「伝説の勇者ダ・ガーン」

高乃麗 / KEEP ON DREAMING「熱血最強ゴウザウラー」

折笠愛 / JUST COMMUNICATION「新機動戦記ガンダムW」

井上喜久子 / 嵐の中で輝いて「機動戦士ガンダム 第08MS小隊」

檜山修之 / 勇者王誕生!「勇者王ガオガイガー」

野島裕史 / キングゲイナー・オーバー!「OVERMANキングゲイナー」

田中理恵 / あんなに一緒だったのに「機動戦士ガンダムSEED」

ゆかな / COLORS「コードギアス 反逆のルルーシュ」

