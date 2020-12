“すみっコ”@温泉♪　冬に食べたい『すみっコぐらしタルト』

バンダイキャンディ事業部より、大人気キャラクター ”すみっコぐらし” をモチーフにした『すみっコぐらしタルト バニラ風味』が、2020年12月26日(土)より本州・四国の「イオン」「イオンスタイル」のチルドデザート売場にて順次発売される。



冬にぴったりな温泉すみっコデザインが可愛い♪ 美味しく可愛いキャラクタータルトが新登場する。

今回はすみっコたちが気持ちよさそうに温泉に入っているデザイン。冬にぴったりのとっても可愛いすみっコ達をデザインしたフィルムがタルトにあしらわれており、デザインは全部で6種類。パッケージデザインは全2種類がご用意されている。



さくさくのタルト生地の中にはなめらかなバニラ風味のムースが詰まっており、甘さとサクサク感でさっぱりとした味に仕上がっているのでお風呂上がりのおやつにもおすすめ!

価格は198円+税、ちょっと甘いものをつまみたいときにぜひどうぞ。



(C)2020 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.