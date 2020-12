My Hair is Bad 誕生日にメンバーからもらったプレゼントは？

新潟・上越発3ピースバンドのMy Hair is Badが、12月21日(月)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。パーソナリティのさかた校長、こもり教頭とともに、一人暮らしでの生活についてなどリスナーの質問に答えました。――リスナーから届いたメッセージ【来年から一人暮らしをするのですが、心配なことがあります。玉子うどん、餃子、チーズオムレツなど簡単なものしか作れないし、洗濯機の使い方もイマイチわからんかもです(笑)。こんな人が一人暮らしできるのか、不安……(笑)。(18歳女性)】さかた校長:みなさんは、一人暮らしの経験は?椎木知仁(Gt.Vo):僕らは、ちょうど2年前に上京してきたばっかりなんです。でも、“玉子うどん、餃子、チーズオムレツ”が作れたら十分ですけどね(笑)。さかた校長:たしかに(笑)。一人暮らしで料理はされるんですか?山田淳(Dr.):料理はベースのバヤちゃん(山本)が……。山本大樹(Ba.Cho):します!さかた校長:何を作るんですか?山本:パスタ料理全般……。こもり教頭:全般?! ペペロンチーノは?山本:もちろん! 基本です。さかた校長:得意なのは?山本:カルボナーラですかね。さかた校長:お二人は食べられたことはあるんですか?椎木:ありますよ。ちょっとしょっぱかったです。山本:やめろ!(笑)。雪国育ちなので、ちょっとしょっぱめに作るんですよ。椎木:おいしかったですよ(笑)。さかた校長:ほかのお二人は、洗濯とかはどうですか?山田:僕はいい洗濯機を買ったんです。洗濯、乾燥をやってくれてあとはたたむだけなんで、洗濯は任せてください!一同:(笑)。さかた校長:もうすぐクリスマスですけど、マイヘア先生はメンバーで何かやったりするんですか?椎木:プレゼントですか……僕らですか?(笑)。山本:やろう! やろう!さかた校長:無理くり感が出ちゃいましたけど(笑)。椎木:でもこの間、やまじゅん(山田)が誕生日だったんですよ。さかた校長:おめでとうございます! 誕生日は何かされるんですか?椎木:プレゼントは渡し合っていますね。さかた校長:何か、印象的なプレゼントはありましたか?山田:何だろうな……? でも、プレステ4を持っているのに、ベースのバヤリース(山本)からプレステ4をもらったんですよ。こもり教頭:(笑)。山本:持ち運び用に、もう1個欲しいじゃん!さかた校長:1個でいいでしょ!山田:しかも、もうプレステ5が出ちゃったよ(笑)。さかた校長:(笑)。バヤ先生は逆にどうですか?山本:今年(2020年に)、椎木からBONIQという低温調理器もらったんです。“半端じゃねえ!”というくらい、新境地に連れて行かれました。さかた校長:新境地?!(笑)。山本:やまじゅんからは、財布をもらいました。革の……(現物を見せて)コレをいただきました。山田:出すなよ!(笑)。こもり教頭:深緑の長財布ですね。山本:僕は長く使うので、これから味が出てくるぞ、と思っています(笑)。さかた校長:(笑)。椎木先生は?椎木:去年……今年は……何をもらったんだっけ?さかた校長:だいぶ、ヤバいことを言っていますけど……(笑)。椎木:あ! やまじゅんからはコーヒーメーカーをもらいまして、バヤちゃんからは……。山本:据え置き! 据え置き型の……!椎木:あ! Nintendo Switchを!山本:です!こもり教頭:据え置き型?! あれって持ち運べるから便利なのに(笑)。山本:両方いけます!こもり教頭:(笑)。さかた校長:(笑)。メンバー同士で、誕生日プレゼントを交換するっていいですね。仲の良さが伝わりますけど。それをしているなら、クリスマスはプレゼント交換しなくても大丈夫ですね(笑)。一同:(笑)。My Hair is Badは、12月23日(水)に、CDシングル『life』、配信シングル『love』を同時リリース。詳細はオフィシャルサイト(https://www.myhairisbad.com/)まで。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/