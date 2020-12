[Alexandros]川上洋平 新曲「風になって」で“車に乗る楽しみを”

[Alexandros]の川上洋平が、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。SUBARU XVのTVCMソングとして流れている新曲「風になって」を初フルオンエアし、制作時の裏話を伝えました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! アレキサンドLOCKS!」12月18日(金)放送分)川上:今回は、まだどこにも出していない「風になって」のフルバージョンを持って来ました! SUBARU XVのTVCMソングとしてもお馴染みではあると思うんですけど、流す前にちょっと解説なんかしちゃおうかなと思います。今年(2020年)の始めくらいから“もう少しで(再び)免許取れるかも”みたいな話をしてたと思うんですけど……その時期が、ちょうど「風になって」の制作期間と被っていたんですよ。だから先生(川上)にとっては、ドライブソングというより教習所ソングなんですよね(笑)。なので、これから免許を取得したいという生徒さん(リスナー)は「風になって」を聴けば、車に乗る楽しみみたいなものが伝わるんじゃないかなと思います。なにもタイアップだから、こういうことを言っているわけじゃなくて……(笑)。それだけ先生にとって、車の運転って大事なんですよ。昔……サラリーマンやってたときって、メインが車営業だったんですよ。(当時は免許があったので)東京都内はもちろん関東近郊、時には岐阜ぐらいまで東京から車で営業しに行っていたんです。僕は正直ダメサラリーマンだったんですけど……上司や先輩に“何がやりたいんだ”とか“しっかりしろよ”みたいにいつも怒られていたんです。それはもちろんそのはずで、バンドでデビューを目指していたので……何というかあんまり身が入らなかったんですよね。(移動中の)車の中でも、頭の中でメロディとか張り巡らせて曲を作っていたりして……。だから、“早くここから抜け出さなきゃ”という葛藤みたいなのが全て込められているのが、ファーストアルバムの『Where's My Potato?』なんです。この歌詞は、ほとんど車の中で作ったんじゃないかな。なので、僕と車っていうのは、切っても切り離せない仲なんですよね。運転しながらこのラジオを聴いてくれている方もいると思うんですけど、自分の部屋が移動している感覚で落ち着きますよね。その中でラジオだったり音楽を楽しむって大切な瞬間でもあると思うので、その要素となり得る曲を作ることができたのは本当にうれしいと思います。そして、今回のフルオンエアで2番の歌詞が初めて流れます。1サビは『風になって』でしたけど、2サビは『風○○』になっています。そこもお聴き逃しなく!ーー「風になって」フルオンエア後川上:いやー届きましたね。みなさん、受け取っていただきましでしょうか? この曲はサビから作ったんですよね。サビを制作して、“あとどうする?”みたいな感じだったんです。CMで聴いたみなさんからの“フルが楽しみ!”っていう感想もあったけど、まだ全然できてなかったんだよね(笑)。だからこそ、サビ以外の部分をみなさんがどう受け取ってくれるかな、ってリアルタイムで感じながら作っていきました。実は「風になって」は、ボブ・ディランの「Blowin' in the Wind」にとても影響を受けています。Aメロの部分をかなりボヤキみたいな感じで歌ってると思うんですけど、これはまさにボブ・ディラン先生のブルース的な歌にインスパイアされて作りました。だからこの期間は、けっこうボブ・ディラン先生の曲を聴いてましたね。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/