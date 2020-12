My Hair is Bad 新曲「白春夢」は “虚無感みたいなものを1曲にできないかなと思って”制作

新潟・上越発3ピースバンドのMy Hair is Badが、12月21日(月)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。23日(水)リリースのCDシングル『life』に収録される新曲の「白春夢」について、パーソナリティのさかた校長、こもり教頭の質問に答えました。さかた校長:My Hair is Bad先生は、12月23日にCDシングル『life』、配信シングル『love』の2枚を同時リリースされます。おめでとうございます!My Hair is Bad:ありがとうございます!さかた校長:それぞれが3曲入りとなっておりまして、「白春夢」はすでにミュージックビデオが公開されています。今年を象徴した曲なのかな、と2020年を振り返りながら聴かせていただきましたが、この曲はいつごろ制作されたのですか?椎木知仁(Gt.Vo):制作を始めたのは、今年(2020年)の4月、5月ごろです。さかた校長:緊急事態宣言で、外に出られなかったころですね。椎木:そうですね。僕らは年間100本以上のライブをしていたんですけど、急に家から出られないというか……。10年以上続けてきた生活が、いきなりまったく変わっていってしまったので、とにかく僕は“曲を作るしかない”と思って、部屋の中で曲を作っていました。さかた校長:はい。椎木:なんて言うんですかね……めちゃくちゃつらいわけでもない、というか。でもめちゃくちゃ嬉しいこともなくて。何にも無いような4月5月6月を過ごして……その間に曲を作ったんですけど。その虚無感みたいなものを1曲にできないかな、と思って作ってみた曲です。【My Hair is Bad - 白春夢】さかた校長:(自粛中は)メンバーのみなさんとは、連絡を取り合っていたんですか?椎木:4月の頭ギリギリまではスタジオに入れたんです。山本大樹(Ba.Cho):で、5月が緊急事態宣言で出れなくなっちゃったので、また6月からだよね? 曲作りを始めたのは。山田淳(Dr.):そうそう。さかた校長:その6月に音を合わせたときはどうだったんですか?山田:めちゃくちゃ嬉しかったですね。椎木:たしかに!さかた校長:じゃあ、またバンドができる喜びをかみしめながら曲を作られたと思いますけど、この「白春夢」はみなさんにとってどういう曲になりましたか?椎木:“決して明るい曲じゃないな”と、作り終えたときに思ったんです。でもMVを出してみんなに聴いてもらって……最初から最後まですごく個人的な歌詞を書いているけど、意外とみんなの曲になってくれているというか。さかた校長:うんうん。椎木:意外とみんなが共感してくれたり重ねてくれて……ライブでもまだしっかり歌ったことがないので、これからどんどんいろんな気持ちになっていく曲なんじゃないかなと思っています。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/