湘南乃風がフルCGによるオンラインライブ「湘南乃風 風伝説番外編 ~電脳空間伝説 2020~ supported by 龍が如く」を12月20日に開催。龍が如くスタジオの協力によりメンバー自身もリアルな3DCGになってバーチャルな空間の中で熱いライブを繰り広げた。

今年1月に発売されたPS4専用ソフト「龍が如く7 光と闇の行方」の主題歌として、湘南乃風は中田ヤスタカ(CAPSULE)とのコラボ曲「一番歌」を制作。同曲のミュージックビデオはフルCGで作られ、ゲームの中にメンバーが登場したかのような映像で話題になった。その「一番歌」も収録した最新アルバム「湘南乃風 ~四方戦風~」を携え、彼らは今年6月から全国ツアーを行う予定だったが、新型コロナウイルスの感染拡大によりあえなく全公演延期に。自分たちができる新しいエンタテインメントの形を模索したいという強い思いを抱いた彼らは、龍が如くスタジオとタッグを組んで今回の全編3DCGによるライブを企画した。

開演時間を過ぎると「龍が如く7」の主人公・春日一番が画面に登場。たまり場であるバー、サバイバーを訪れた彼は、相手の女性がステイホームしたいという理由でこの日のデートの予定がキャンセルになったと悔しそうに話し、「なじみの定食屋は潰れるし、ダチは仕事がねえってへこんでるし、どうなっちまってるんだろうなあ……」とため息をついた。一番は「ガキの頃だったら、こんな気分のときにはバイクで速攻かっ飛ばしに行ってたな。飛ばすんだったら湘南の海が最高よ」と言いながら、熱い野心を持っていた若き日を回想。すると場面は、江ノ島のそばの海に浮かぶ、満員の観客で埋め尽くされた巨大な屋外ステージへと切り替わった。大声援に迎えられながら、湘南乃風の4人のCGと、バックセレクター・The BK Soundの映像がステージ上に出現すると、彼らは「Wild Speed」でライブを開始。そのままノンストップで「COME AGAIN」「Joker」とアッパーチューンを畳みかけ、HAN-KUNが「あれあれ? 画面の向こう、全然タオル上がってない!」と言って視聴者を煽った。

本人たちをリアルタイムで3Dモデリングした自然な動きのCGと、スタジオで生で歌っているメンバーの音声により、配信の視聴者は実際にパフォーマンスを観ているかのようなリアルなライブ感を体験。「JUMP AROUND」では若旦那が「ダンスホール馬鹿 だから何だって出来んだ」という歌詞を「今日は電脳空間 だから何だって出来んだ」と変えて歌い、この言葉の通り現実ではありえないようなオンラインならではのド派手な演出が次々と繰り出された。その一方で、MCでは視聴者が書き込んだコメントを拾ったりと、生配信ならではの楽しみ方も盛り込まれた。「応援歌」では、バックスクリーンの映像にフィーチャリングゲストのMOOMINが登場し、透き通った美声を披露。会場の上空を緑色に光る江ノ電が旋回した。さらに彼らは「純恋歌」「睡蓮花」と代表曲を連発。会場内には視界が遮られるほどの大量の光の粒が浮遊し、現実離れした美景の中で4人は熱いステージングを繰り広げた。

場面は「龍が如く」シリーズの舞台である神室町に切り替わり、再び春日一番が登場。人影のまったくない繁華街で、一番がため息をつきながら「夏らしいことなんもしなかったまま、今年も終わっちまうのか……。来年もおんなじってか? いや、んなわけねえ! 冗談じゃねえよ! そうだ、俺は誓ったんだ。いつか絶対に……」と語ると、神室町天下一通りの入口ゲート前に停まったトラックの上の特設ステージで、湘南乃風のライブがスタートした。彼らは街を埋め尽くす人々の前で、「龍が如く0 誓いの場所」のエンディングテーマ「紅」を熱唱。「我楽多」のパフォーマンスを経て、HAN-KUNは「本当にこのご時世、どうしようもできないことがあるって、俺たち人類は知った。だけど、みんなとつながることができるこのステージがあれば、俺たちは絶対に前を向ける。俺らはそう信じてる。だからこそ今、お前の……」と言って「お前の心の声を聞かせてくれ 届かせてくれ天よりも高く」と「パズル」を歌い始めた。「クロヒョウ2 龍が如く 阿修羅編」の主題歌「Born to be WILD」では、神室町でのライブ映像に重ねるようにゲームの登場人物たちのイラストが画面に映し出された。

メンバーの背後で炎が吹き上がる「黄金魂」を挟み、彼らは視聴者に向けて1人ずつ挨拶。ここでHAN-KUNは「いろいろあったこの年に、いろいろ気付かされたこの年に、いろいろ経験させてくれたこの年に、逆に前を向いて感謝したい。それがあったからこそ、今こうやって新しいステージに立たせてもらってるし。ただ、この画面の中から飛び出して、必ず会えると信じてる。また会おう。その約束の代わりにこの歌を」と語りかけ、バラード「恋時雨」を感情を込めて力強く歌い上げた。さらに彼らは雪が舞い散る中で「雪月花」を熱唱。さらに「龍が如く0 誓いの場所」テーマソングの「バブル」がスタートすると、メンバーの背後からオーディエンスに向けて大量の一万円札が吹雪のように勢いよく吹き出し、画面にはゲームの名場面が重ねられた。

そして最後に4人は、降り注ぐ光の粒に包まれながら「龍が如く7」の主題歌「一番歌」を披露。周囲のビルがカラフルな光を放ち、メンバーの背後からは炎が吹き出し、これまででもっとも派手な演出で会場が彩られた。そして大きな盛り上がりの中、フル3DCGによるオンラインライブは終了。誰もいなくなった神室町の特設ステージに現れた春日一番が「こんな時代だけど、まだまだ捨てたもんじぇねえってこった! 信じてりゃ道は開ける。絶対にくたばりはしねえ。テッペン取るまで何度だってやってやるさ!」と言って自らに気合いを入れた。

スタッフロールが流れ終わると、スタジオで実際にライブを行っていた、生身の湘南乃風メンバー4人にカメラが切り替わった。特別なスーツを着てモーションキャプチャーをしながらライブをした感想について、RED RICEは「最初は着慣れなかったんですけど、リハを何度も重ねてきたら着慣れてきましたよ(笑)。でも、ヘッドセットを付けてジャンプしたりすると、だんだん首に負担がかかってきましたね」と苦笑い。若旦那もそれに「俺ホントに首弱いんですよ。だからけっこう肩凝ったなー」と同意した。また、若旦那は「『龍が如く』とずっとコラボさせてもらってて、『龍が如く』に対して思い出がたくさんあるから、曲を歌うたびに当時のことも思い出すし、僕たちの歴史みたいなのも振り返れてよかったです」とオンラインライブを回想。重ねてSHOCK EYEも「神室町で『紅』を歌うことなんて、実際にはできないからね」と感慨深げに語った。

なお湘南乃風は、全公演延期になっていたツアー「風伝説 TOUR 2020 四方戦風 ~ぶっ飛べ クソアツい 粋な祭り 頂け一番~」の振替公演を3月から開催する。

「湘南乃風 風伝説番外編 ~電脳空間伝説 2020~ supported by 龍が如く」2020年12月20日 セットリスト

01. Wild Speed

02. COME AGAIN

03. Joker

04. JUMP AROUND

05. OH YEAH

06. Real Riders

07. 曖歌

08. 湾岸 highway

09. STAY GOLD

10. 応援歌

11. 純恋歌

12. 睡蓮花

13. 紅

14. 我楽多

15. パズル

16. Born to be WILD

17. 黄金魂

18. 恋時雨

19. 雪月花

20. バブル

21. 一番歌

湘南乃風「風伝説 TOUR 2020 四方戦風 ~ぶっ飛べ クソアツい 粋な祭り 頂け一番~」振替公演

2021年3月27日(土)東京都 東京ガーデンシアター

2021年3月28日(日)東京都 東京ガーデンシアター

2021年4月24日(土)山口県 周南市文化会館

2021年4月29日(木・祝)広島県 広島文化学園HBGホール

2021年5月3日(月・祝)愛知県 名古屋国際会議場センチュリーホール

2021年5月4日(火・祝)愛知県 名古屋国際会議場センチュリーホール

2021年5月8日(土)宮崎県 宮崎市民文化ホール

2021年5月15日(土)福岡県 福岡サンパレス

2021年5月16日(日)福岡県 福岡サンパレス

2021年5月23日(日)愛媛県 松山市民会館

2021年6月12日(土)神奈川県 厚木市文化会館

2021年6月13日(日)神奈川県 厚木市文化会館

2021年7月10日(土)石川県 本多の森ホール

2021年7月14日(水)大阪府 フェスティバルホール

2021年7月15日(木)大阪府 フェスティバルホール

2021年7月23日(金)北海道 カナモトホール(札幌市民ホール)

2021年8月6日(金)兵庫県 神戸国際会館 こくさいホール

2021年8月8日(日)静岡県 アクトシティ浜松

2021年8月14日(土)宮城県 仙台サンプラザホール

2021年8月15日(日)宮城県 仙台サンプラザホール