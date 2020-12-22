12月25日（金）にテレビ朝日系で放送される特番「ミュージックステーション ウルトラSUPER LIVE 2020」のメドレー企画の詳細が発表された。

「関ジャム 完全燃SHOW」で紹介されたジャニーズ事務所伝統の個性的な楽曲によるメドレー企画では、NEWSが「チュムチュム」、Sexy Zoneが「バィバィDuバィ～See you again～」、関ジャニ∞が「∞SAKAおばちゃんROCK」を披露。さらにその3組にHiHi Jetsと美 少年も加えた計5組で少年隊「デカメロン伝説」をパフォーマンスする。なお「ミュージックステーション」とジャニーズJr.による新企画も始動しており、詳細は番組放送中に発表される。

またカバーソングメドレーでは、JUJUがスキマスイッチの「奏（かなで）」、森七菜がホフディランの「スマイル」、宮本浩次が宇多田ヒカルの「First Love」、広瀬香美がOfficial髭男dismの「Pretender」をパフォーマンス。クリスマスソングメドレーでは、CHEMISTRYの「My Gift to You」、AIの「ハピネス」などが披露される。

テレビ朝日系「ミュージックステーション ウルトラSUPER LIVE 2020」

2020年12月25日（金）17:00～23:10

＜出演者および披露曲＞

AI「ハピネス」

aiko「ハニーメモリー」

あいみょん「裸の心」

嵐 スペシャルメドレー

[Alexandros]「風になって」

いきものがかり「ブルーバード」

E-girls「Follow Me」「Merry × Merry Xmas☆」「北風と太陽」

Uru「あなたがいることで」

瑛人「香水」

EXILE「RED PHOENIX」「Choo Choo TRAIN」

AKB48「予約したクリスマス」「言い訳Maybe」

A.B.C-Z「終電を超えて～Christmas Night」

小沢健二「強い気持ち・強い愛」

KAT-TUN「僕らの街で」

関ジャニ∞「Re:LIVE」

Kis-My-Ft2「ENDLESS SUMMER」

KinKi Kids「新しい時代」

King & Prince「I promise」

King Gnu「三文小説」

久保田利伸「Boogie Ride」「LA・LA・LA LOVE SONG」

CHEMISTRY「My Gift to You」

コブクロ「卒業」

ゴールデンボンバー「女々しくて」

櫻坂46「Nobody's fault」

THE RAMPAGE from EXILE TRIBE「FEARS」

三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE「RISING SOUL」

ジャニーズWEST「週刊うまくいく曜日」

JUJU「奏（かなで）」

Jr. EXILE「WAY TO THE GLORY」

GENERATIONS from EXILE TRIBE「You & I」

SixTONES「ST」

Snow Man「Grandeur」

Superfly「覚醒」

SEKAI NO OWARI「silent」

Sexy Zone「NOT FOUND」

DA PUMP「Fantasista～ファンタジスタ～」

DISH//「猫 ～THE FIRST TAKE ver.～」

東京スカパラダイスオーケストラ「ALMIGHTY～仮面の約束 feat. 川上洋平」

東京事変「青のID」「閃光少女」

Toshl 視聴者が選ぶ“カバーしてほしい女性アーティストの冬うた”

NiziU「Make you happy」

NEWS「ビューティフル」

乃木坂46「Route 246」

Perfume「Time Warp」

HIKAKIN & SEIKIN「光」

ビリー・アイリッシュ「bad guy」

日向坂46「アザトカワイイ」

広瀬香美「Pretender」

福山雅治「虹」「革命」

V6「It's my life」

Foorin「パプリカ」

Hey! Say! JUMP「ナイモノネダリ」

BABYMETAL「Distortion（feat. Alissa White-Gluz）」

BoA「メリクリ」

星野源「うちで踊ろう」「化物」「恋」

マカロニえんぴつ「恋人ごっこ」

三浦大知「Antelope」

Mr.Children「Birthday」「Documentary film」

MISIA「THE GLORY DAY」

宮本浩次「First Love」

milet「Who I Am」

森七菜「スマイル」

LiSA「紅蓮華」「炎」

Little Glee Monster「足跡」

高嶋ちさ子・Toshl・石丸幹二「ディズニー名曲メドレー」