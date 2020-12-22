12月25日（金）にテレビ朝日系で放送される特番「ミュージックステーション ウルトラSUPER LIVE 2020」のメドレー企画の詳細が発表された。
「関ジャム 完全燃SHOW」で紹介されたジャニーズ事務所伝統の個性的な楽曲によるメドレー企画では、NEWSが「チュムチュム」、Sexy Zoneが「バィバィDuバィ～See you again～」、関ジャニ∞が「∞SAKAおばちゃんROCK」を披露。さらにその3組にHiHi Jetsと美 少年も加えた計5組で少年隊「デカメロン伝説」をパフォーマンスする。なお「ミュージックステーション」とジャニーズJr.による新企画も始動しており、詳細は番組放送中に発表される。
またカバーソングメドレーでは、JUJUがスキマスイッチの「奏（かなで）」、森七菜がホフディランの「スマイル」、宮本浩次が宇多田ヒカルの「First Love」、広瀬香美がOfficial髭男dismの「Pretender」をパフォーマンス。クリスマスソングメドレーでは、CHEMISTRYの「My Gift to You」、AIの「ハピネス」などが披露される。
テレビ朝日系「ミュージックステーション ウルトラSUPER LIVE 2020」
2020年12月25日（金）17:00～23:10
＜出演者および披露曲＞
AI「ハピネス」
aiko「ハニーメモリー」
あいみょん「裸の心」
嵐 スペシャルメドレー
[Alexandros]「風になって」
いきものがかり「ブルーバード」
E-girls「Follow Me」「Merry × Merry Xmas☆」「北風と太陽」
Uru「あなたがいることで」
瑛人「香水」
EXILE「RED PHOENIX」「Choo Choo TRAIN」
AKB48「予約したクリスマス」「言い訳Maybe」
A.B.C-Z「終電を超えて～Christmas Night」
小沢健二「強い気持ち・強い愛」
KAT-TUN「僕らの街で」
関ジャニ∞「Re:LIVE」
Kis-My-Ft2「ENDLESS SUMMER」
KinKi Kids「新しい時代」
King & Prince「I promise」
King Gnu「三文小説」
久保田利伸「Boogie Ride」「LA・LA・LA LOVE SONG」
CHEMISTRY「My Gift to You」
コブクロ「卒業」
ゴールデンボンバー「女々しくて」
櫻坂46「Nobody's fault」
THE RAMPAGE from EXILE TRIBE「FEARS」
三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE「RISING SOUL」
ジャニーズWEST「週刊うまくいく曜日」
JUJU「奏（かなで）」
Jr. EXILE「WAY TO THE GLORY」
GENERATIONS from EXILE TRIBE「You & I」
SixTONES「ST」
Snow Man「Grandeur」
Superfly「覚醒」
SEKAI NO OWARI「silent」
Sexy Zone「NOT FOUND」
DA PUMP「Fantasista～ファンタジスタ～」
DISH//「猫 ～THE FIRST TAKE ver.～」
東京スカパラダイスオーケストラ「ALMIGHTY～仮面の約束 feat. 川上洋平」
東京事変「青のID」「閃光少女」
Toshl 視聴者が選ぶ“カバーしてほしい女性アーティストの冬うた”
NiziU「Make you happy」
NEWS「ビューティフル」
乃木坂46「Route 246」
Perfume「Time Warp」
HIKAKIN & SEIKIN「光」
ビリー・アイリッシュ「bad guy」
日向坂46「アザトカワイイ」
広瀬香美「Pretender」
福山雅治「虹」「革命」
V6「It's my life」
Foorin「パプリカ」
Hey! Say! JUMP「ナイモノネダリ」
BABYMETAL「Distortion（feat. Alissa White-Gluz）」
BoA「メリクリ」
星野源「うちで踊ろう」「化物」「恋」
マカロニえんぴつ「恋人ごっこ」
三浦大知「Antelope」
Mr.Children「Birthday」「Documentary film」
MISIA「THE GLORY DAY」
宮本浩次「First Love」
milet「Who I Am」
森七菜「スマイル」
LiSA「紅蓮華」「炎」
Little Glee Monster「足跡」
高嶋ちさ子・Toshl・石丸幹二「ディズニー名曲メドレー」