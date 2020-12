Coccoが2月17日に通算11作目となるニューアルバム「クチナシ」をリリースする。

今年8月の配信ライブ「生配信ライブ2020 みなみのしまのはなのいろ」の開催発表時に公開された動画コメントで、新作アルバムを制作中である旨を語っていたCocco。「クチナシ」には、彼女がコロナ禍に自身のTwitterアカウントおよびYouTubeチャンネルで公開した「おうちdemoトラック」シリーズの楽曲を含む全15曲が収められる。また本作のサウンドプロデューサーは、収録曲のうち14曲を盟友・根岸孝旨、1曲を初タッグとなる河野圭が務めている。

アルバムの仕様は初回限定盤A、初回限定盤B、通常盤の3形態。初回限定盤AとBには、8月開催の配信ライブで披露された18曲分のライブ映像が収録される。また初回限定盤Aは、「クチナシ」が11作目のアルバムということで1111セット限定で販売。CDとDVDに加えて、オリジナルTシャツを同梱したスペシャルボックス仕様となっている。

Cocco「クチナシ」収録曲

CD

01. White dress

02. 女一代宵の内

03. Supernova

04. 悲しい微熱

05. ひとひら

06. 花咲か仁慈

07. ダンシャリアン

08. アイドル

09. 青葉

10. 潮満ちぬ

11. Rockstar

12. ソリスト

13. 夜喪女

14. 想い事

15. 真白の帆

DVD

「Cocco 生配信ライブ 2020 みなみのしまのはなのいろ」

01. 花爛

02. 2.24

03. 濡れた揺籃

04. ドレミ

05. Ho-Ho-Ho

06. Gracy Grapes

07. take me home

08. Hush-bye-the-world

09. フリンジ

10. くちづけ

11. Come To Me

12. 願い叶えば

13. 強く儚い者たち

14. 結い

15. ひばり

16. 7th floor

17. インディゴブルー

18. Rockstar