BUTAI PROJECT、人気イラストレーターとコラボした高機能マスクを数量限定で販売

BUTAI PROJECTは12月20日、数々の世界的ブランドとコラボレーションをするイラストレーターSHOGO SEKINE氏のイラストがデザインされた高機能マスク「ATB-UV+MASK」の数量限定販売を開始した。同社の運営する「The session 公式オンラインストア」に加え、3日間限定の開催となる「ファミマ!!横浜アイマークプレイス店」でのポップアップストアで販売する。



【<画像9点>着用イメージや機能性などはこちら】



今回発売した「ATB-UV+MASK × SHOGO SEKINEデザイン」は”LOOK THE FUTURE, NOT THE PAST”と描かれたデザイン(5カラーバリエーション)と、”HELLO”と描かれたデザインの2パターン。”HELLO”と描かれた方は、3日間限定で開催する「ファミマ!!横浜アイマークプレイス店」でのポップアップストア限定の商品となる。どちらのパターンも、それぞれにSHOGO SEKINE氏がデザインしたポストカードを同封したスペシャル仕様での提供となる。販売価格は1枚1000円(税抜)。





デザインイメージ



”HELLO”と描かれたマスクが限定されるポップアップストアは、「ファミマ!!横浜アイマークプレイス店」にて、12月20日から12月22日の3日間限定で開催している。