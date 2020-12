『ザ・ビートルズ：Get Back』世界同時公開決定、特別映像も配信スタート

ビートルズ最後のライブとなった、ロンドンでの42分間の「ルーフトップ・コンサート」を含む60時間の未発表映像、150時間の未発表音源で再編集された「The Beatles:Get Back」が、邦題『ザ・ビートルズ:Get Back』として2021年8月27日(金)に世界同時劇場公開が決定した。



【動画を見る】ピーター・ジャクソン監督からのコメントと未公開特別映像(字幕付き)



監督は、三度のアカデミー賞受賞を誇る『ロード・オブ・ザ・リング』シリーズの巨匠ピーター・ジャクソン。劇場公開決定を待ち望むファンのために、ピーター・ジャクソン監督からのコメントと貴重な未公開映像を含む、約5分の特別映像を、ビートルズファンサイトBeatles.comと、ディズニープラスで配信することも決定している。



『ザ・ビートルズ:Get Back』

2021年8月27日(金)世界同時劇場公開

■監督:ピーター・ジャクソン

■出演:ジョン・レノン、ポール・マッカートニー、ジョージ・ハリスン、リンゴ・スター

■配給:ウォルト・ディズニー・ジャパン

© 2021 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.



Beatles.com

https://www.thebeatles.com



Disney Plus

https://disneyplus.jp/