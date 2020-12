村上春樹「とても美しい曲で、僕は大好き」愛聴する楽曲を語る

作家・村上春樹さんがディスクジョッキーをつとめるTOKYO FMの特別番組「村上RADIO」。12月20日(日)の放送は「村上RADIO~マイ・フェイバリットソングズ&リスナーメッセージに答えます~」と題して、村上さんが愛聴する名盤をスタジオに持ち込み、村上さん本人の曲解説とともにお届けしました。また今回は、リスナーから届いた多彩な質問にユーモアたっぷりに答えました。この記事では、中盤2曲についてお話された概要を紹介します。レス・マッキャンは黒人のジャズ・ピアニストですが、60年代末あたりからソウル系の歌手としても活躍します。この「エブリタイム・アイ・シー・ア・バタフライ」(Everytime I See a Butterfly)は「ハッスル・トゥー・サーヴァイヴ」(Hustle To Survive)というLPに入っているんですが、とても美しい曲で、僕は大好きです。「蝶々を見るたびに、僕は子どもの頃を思い出すんだ」。曲の前に自作の「バタフライズ(Butterflies)という曲がイントロとして付きます。マット・デニスが作曲した「Let's Get Away from It All」、「こんなところさっさと逃げ出して、どっかに行っちゃおうぜ」というコミカルな歌です。どっか行っちゃえるといいですねえ。1940年代にフランク・シナトラをフィーチャーした、トミー・ドーシー楽団のレコードでヒットしました。歌詞はいろんな観光地を並べて、あそこにも行きたいね、ここにも行きたいね、みたいなお気楽な歌詞なんですが、ナイアガラも出てきます。「ナイアガラに行こう。今度はしっかり滝を見ようね」というセリフがあるんですが、これはたぶん説明が必要ですね。ひと昔前のアメリカではナイアガラに行くというのが、新婚旅行の定番だったんです。で、この人たちもナイアガラに行ったんだけど、他にいろいろと忙しくて、滝を見ている暇がなかったんですね。だから今度はしっかり滝を見ようよ、ということです。前半はジョー・スタッフォードを中心とするコーラスグループ、パイド・パイパーズが歌い、後半はフランク・シナトラとコニー・ヘインズが掛け合いで歌っています。昔のビッグバンドには、専属の男女歌手とコーラスグループがいたんです。大所帯だったんですね。この曲はトヴァイアス・ウルフの「This Boy's Life」という小説を映画化したもので、邦題は「ボーイズ・ライフ」。レオナルド・ディカプリオが子役をやっていたのかな。ロバート・デ・ニーロが悪いお父さん役で、ディカプリオがいじめられる子ども。お母さん役がエレン・バーキン。お母さんと子どもが逃げ出すんだけど、その車のなかで2人で合唱するシーンがありました。1950年代のアメリカを描いた映画だったから、この曲が流行っていた時代に近いんですよね。* * *JFN年末年始特別番組として、12月31日(木)に年越し特別番組「村上RADIO年越しスペシャル~牛坂21~」をオンエア。同番組では村上さんが「明るい2021年を迎えるための選曲」をお届けします。番組にはスペシャルゲストとして、霊長類学者・前京都大学総長の山極壽一先生、京都大学iPS細胞研究所所長の山中伸弥先生も出演。豪華な対談をお届けします。どうぞお楽しみに!<番組概要>番組名:村上RADIO~マイ・フェイバリットソングズ&リスナーメッセージに答えます~放送エリア:TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時:12月20日(日)19:00~19:55パーソナリティ:村上春樹番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/murakamiradio/