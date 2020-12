「優柔不断すぎて勉強に集中できない…」志望校合格を目指す受験生の“悩み”

いよいよ受験シーズン到来。10代のためのラジオのなかの学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」では、毎週金曜日に受験生と電話をつなぎ、その意気込みや悩みを聞くコーナー「応援部 宣言メイト supported by カロリーメイト」をお届けしています。12月18日(金)の放送では、パーソナリティで応援部顧問のこもり教頭とさかた校長が、“自分で決めたことでもすぐに後悔してしまう”という中3リスナーにエールを送りました。このコーナーでは、頑張っている受験生を応援すべく、受験にまつわる宣言「宣言メイト」を募集しています。“夢に一歩近づくために、絶対にあの大学に合格します!”……そんな生徒の志望校への想いに、さかた校長とこもり教頭が直接話を聞き、受験生の後押しとなるように、精一杯、背中を押していきます。【リスナーの宣言:失敗を恐れて優柔不断になってしまい決断ができず、結果、後悔して勉強に集中できません。それでも、志望校に合格するために頑張ります】(神奈川県 女性 中学3年生)こもり教頭:高校受験での受験勉強中に、いろいろと悩んじゃうことがあるってこと?リスナー:そうです。勉強を始めようとしても“どの課題から手を付ければいいのかな?”って悩んでいるうちに、どんどん時間が経っていっちゃって、結局“これをやろう”って決断するんですけど、勉強をするあいだに“やっぱりあれをやったほうが良かったんじゃないのかな?”と思って集中できません。こもり教頭:“違う教科の方が進んだんじゃないか?”って思っちゃうってことか。リスナー:そうです。いつもそんな感じになっちゃいます。こもり教頭:勉強以外でも“優柔不断な自分”っているの?リスナー:結構います。服とかも、お店で1時間ぐらい悩んで、“こっちにしよう”って決めて買うんですけど、お家に帰って着てみたら“やっぱり、あっちのほうが欲しいな”って思っちゃって。“せっかく決めたのに、なんで後悔しちゃうのかな……”って思います。こもり教頭:そうかぁ。振り返ったり、あとあと考えちゃうことが多いんだろうな。ちなみに、志望校とかはどうなの?リスナー:今3つで迷っていて……(笑)。こもり教頭:何で悩んじゃうの? 合格したあとのことを考えちゃうの?リスナー:そうです。“ここに行きたい”っていうのが、3つのなかでころころ変わっちゃっていて。いざ、1校を決めて受けたとしても、“やっぱりほかの学校のほうが良かったかな?”って思うのが怖くて、なかなか決められないです。こもり教頭:今3つの学校で悩んでいる状態で、勉強は平均どれぐらいやってるの?リスナー:平日は塾にも行ったりしているんですけど、家で3~4時間ぐらい、休日は6~7時間ぐらいです。さかた校長:しっかりやっているよね。リスナー:もう少しやりたいと思っているんですけど、なかなかうまく時間が取れなくて……。こもり教頭:ちょっと悩んじゃう時間もあるしな。リスナー:そうです。そんなリスナーのために、さかた校長とこもり教頭がカロリーメイトにメッセージを書くぞ!さかた校長:きみは“今3つ(の学校で)悩んでいる”って言ってたけど、なかなか簡単には選べないと思う。だけど、きみがめちゃくちゃ悩んで決めて選んだほうが、絶対に正解なんだよ。選ばなかったほうの人生は送れないからね。だから、いくら悩んだところでタイムマシンに乗って戻ることはできないし、その道で進むしかないから、きみがいっぱい悩んで決断したのなら、もうそれは絶対に正解なんだよ。だから、選んだらその道を楽しむことだけを目標に、めちゃくちゃいろんな楽しむ方法だけを試して欲しいと思う! だから、この言葉を贈りたいと思います!こもり教頭:後悔は絶対にする。だからこそ、決断した後に結果を出すしかない。自分が選んで合格した学校で“何を学んでどんな結果を出すか”それだけを求めたほうがいい。それで結果を出さないと、全部後悔になっちゃうから。後ろなんて振り向いたら“たら・れば”だから、どんだけでも後悔できるのよ。でも、そこに向かうきみの決断はすごく大切なことだから。だからこそ、選んだ道の結果を求めて、結果を出そう。それは、どんな結果だろうとも間違いじゃない。だから、この言葉を贈る!リスナー:ありがとうございます。こもり教頭:最後に、今の気持ちを聞かせてもらえるか?リスナー:今たくさん悩んで、しっかりと自分の意思を決めて、合格した後は、その道を信じて進んでいきたいと思います!こもり教頭:うん! 自分の信じた道をまっすぐ突き進めー! 頑張れよ!!校長、教頭からエールを希望する受験生は、番組特設サイト(https://www.tfm.co.jp/lock/2020/jyuken/#sengen)のメールフォームから応募してください。毎月5名に“SCHOOL OF LOCK! スペシャルBOX”に入ったカロリーメイトと、校長・教頭の音声メッセージ付きチェキをプレゼントいたします。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/