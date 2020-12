コスプレイヤー火将ロシエルが12月14日、自身のTwitterを更新し『マジカミ』よりはなびのコスプレを披露した。

火将はDMM GAMESより配信されているゲーム『マジカミ』の公式生放送に出演し、「Magica2020 Evo はなび」のコスプレを披露。「はなびの姿でした!このドレスが出るストーリーで泣いたやつ…! 今回も内容盛り沢山!年末も来年もよろしくお願いします」とツイートしオフショットを披露した。この投稿にファンからは、「めっちゃリアルで、素敵」「オリジナルよりもハイレグ度が高い」「ナイスハイレグ」といった声が寄せられた。

#マジカミ 公式生放送ありがとうございました!なんと…Magica2020 Evo はなびの姿でした!このドレスが出るストーリーで泣いたやつ…!

今回も内容盛り沢山!年末も来年もよろしくお願いします♪

(GO TO THE BEDSさんのライブ格好良かったなぁ…!) pic.twitter.com/iwjXXDuZTF