明治安田生命J3リーグ第34節が20日に行われた。

3位SC相模原は、敵地でFC今治と対戦した。相模原は16分にホムロのゴールで先制し、後半開始早々に梅鉢貴秀のミドルシュートでリードを広げる。64分に1点を返されたが、逃げ切って2－1の勝利を収めた。

一方、前節終了時点で相模原と勝ち点差「1」で昇格圏内にいた2位のAC長野パルセイロは、ホームでいわてグルージャ盛岡と対戦。スコアレスで折り返した55分に先行を許すと、85分には2失点目を喫して0－2の敗北。最終節で相模原との順位が入れ替わり、相模原が逆転でクラブ史上初のJ2リーグ昇格を決めた。

今季圧倒的な強さでJ3リーグ最速優勝を決めていたブラウブリッツ秋田は、鹿児島ユナイテッドFCに3－0で敗れた。秋田は21勝10分3敗、55得点18失点の成績でシーズンを終えた。

ロアッソ熊本に所属する谷口海斗は、最終節のガイナーレ鳥取戦でネットを揺らすことはできなかったが、シーズンで18ゴールを挙げて得点王に輝いた。なお、2位はY．S．C．C．横浜の宮本拓弥と藤枝MYFCの大石治寿が14得点で並んだ。

今節の結果と最終順位表は以下の通り。

◆■試合結果

YS横浜 1－0 藤枝

長野 0－2 岩手

沼津 3－2 富山

讃岐 3－2 福島

今治 1－2 相模原

鹿児島 3－0 秋田

G大23 2－1 岐阜

C大23 1－4 八戸

鳥取 2－1 熊本

◆■順位表

1位 ブラウブリッツ秋田（勝ち点73／得失点差＋37）

2位 SC相模原（勝ち点61／得失点差＋8）

────────J2昇格────────

3位 AC長野パルセイロ（勝ち点59／得失点差＋19）

4位 鹿児島ユナイテッドFC（勝ち点58／得失点差＋12）

5位 ガイナーレ鳥取（勝ち点57／得失点差＋10）

6位 FC岐阜（勝ち点56／得失点差＋11）

7位 FC今治（勝ち点55／得失点差＋12）

8位 ロアッソ熊本（勝ち点54／得失点差＋9）

9位 カターレ富山（勝ち点50／得失点差＋9）

10位 藤枝MYFC（勝ち点49／得失点差＋4）

11位 いわてグルージャ盛岡（勝ち点42／得失点差－11）

12位 アスルクラロ沼津（勝ち点41／得失点差－4）

13位 福島ユナイテッドFC（勝ち点39／得失点差－9）

14位 ガンバ大阪U－23（勝ち点35／得失点差－12）

15位 ヴァンラーレ八戸（勝ち点33／得失点差－14）

16位 カマタマーレ讃岐（勝ち点31／得失点差－19）

17位 Y．S．C．C．横浜（勝ち点27／得失点差－29）

18位 セレッソ大阪U－23（勝ち点25／得失点差－33）