白井カイウ・出水ぽすか原作によるTVアニメ「『約束のネバーランド』Season 2」のPVが公開された。

2021年1月7日よりフジテレビ「ノイタミナ」枠ほかにて放送される「『約束のネバーランド』Season 2」。グレイス＝フィールドハウスから脱獄した諸星すみれ演じるエマをはじめとした子供たちの様子が収められているほか、「Season 2」から登場する神尾晋一郎演じるソンジュや、種崎敦美演じるムジカも姿を見せている。

なお「Season 2」はAmazon Prime Videoで見放題独占配信されることも決定。2021年1月6日24時から第1話の先行配信も行われる。

TVアニメ「約束のネバーランド」Season 2

放送情報

フジテレビ：2021年1月7日（木）より毎週木曜日25:25～ ※初回放送は2021年1月7日（木）26:10～

関西テレビ：2021年1月7日（木）より毎週木曜日26:55～

東海テレビ：2021年1月7日（木）より毎週木曜日26:47～

秋田テレビ：2021年1月7日（木）より毎週木曜日25:50～

岩手めんこいテレビ：2021年1月7日（木）より毎週木曜日25:25～

仙台放送：2021年1月7日（木）より毎週木曜日26:25～

さくらんぼテレビジョン：2021年1月7日（木）より毎週木曜日25:25～

福島テレビ：2021年1月7日（木）より毎週木曜日25:25～

新潟総合テレビ：2021年1月7日（木）より毎週木曜日26:15～

テレビ静岡：2021年1月7日（木）より毎週木曜日26:00～

テレビ新広島：2021年1月7日（木）より毎週木曜日26:30～

テレビ愛媛：2021年1月7日（木）より毎週木曜日25:40～

テレビ西日本：2021年1月7日（木）より毎週木曜日25:25～

サガテレビ：2021年1月7日（木）より毎週木曜日25:25～

テレビ熊本：2021年1月7日（木）より毎週木曜日26:15～

鹿児島テレビ：2021年1月7日（木）より毎週木曜日26:30～

長野放送：2021年1月10日（日）より毎週日曜日25:25～

高知さんさんテレビ：2021年1月14日（木）より毎週木曜日24:55～

山陰中央テレビ：2021年1月18日（月）より毎週月曜日25:25～

BSフジ：2021年1月13日（水）より毎週水曜日24:30～

配信情報

見放題

Amazon Prime Video：2021年1月6日（水）24:00から ※第2話以降は毎話フジテレビ放送開始1時間後より配信予定。

各話購入

Amazon Prime Video：2021年1月6日（水）24:00～ ※第2話以降は毎話フジテレビ放送開始1時間後より配信予定。

U-NEXT：2021年1月8日（金）より毎週金曜12:00～

GYAO!：2021年1月8日（金）より毎週金曜12:00～

FOD：2021年1月8日（金）より毎週金曜12:00～

バンダイチャンネル：2021年1月8日（金）より毎週金曜12:00～

ニコニコチャンネル：2021年1月8日（金）より毎週金曜12:00～

ひかりTV：2021年1月8日（金）より毎週金曜12:00～

Video Market：2021年1月8日（金）より毎週金曜12:00～

JCOM:オンデマンド：2021年1月8日（金）より毎週金曜12:00～

スタッフ

原作：白井カイウ・出水ぽすか（集英社 ジャンプコミックス 刊）

監督：神戸守

シリーズ構成 ：大野敏哉、白井カイウ

キャラクターデザイン・総作画監督：嶋田和晃

プロップデザイン：板井寛樹

美術設定 ：池田繁美、大久保修一、友野加世子、乗末美穂（4人ともアトリエ・ムサ）

美術監督 ：池田繁美、丸山由紀子（2人ともアトリエ・ムサ）

色彩設計 ：横田明日香

撮影監督 ：塩川智幸（T2studio）

CG 監督 ：神田瑞帆

編集：松原理恵（瀬山編集室）

音楽：小畑貴裕

音響監督：清水勝則

アニメーション制作：CloverWorks

キャスト

エマ：諸星すみれ

レイ：伊瀬茉莉也

ドン：植木慎英

ギルダ：Lynn

ナット：石上静香

アンナ：茅野愛衣

トーマ・ドミニク：日野まり

ラニオン：森優子

アリシア・マルク：青山吉能

フィル・クリスティ：河野ひより

ロッシー：林鼓子

ジェミマ：久遠エリサ

イベット：白城なお

ソンジュ：神尾晋一郎

ムジカ：種崎敦美

※種崎敦美の崎は立つ崎が正式表記。

(c)白井カイウ・出水ぽすか／集英社・約束のネバーランド製作委員会