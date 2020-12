押井守最新作『ぶらどらぶ』第1話公開＆映画祭開催が決定！

総監督・押井守、監督・西村純二による完全新作アニメーション『ぶらどらぶ』待望の「第1話‐特別編‐」がYouTubeにて公開された。



押井守がシリーズアニメ、しかもドタバタコメディーに回帰したことが話題になっている本作は、重度の献血マニアである女子高生・番場貢と、美少女ヴァンパイア・ミアとの出会いから始まる。押井アニメファンならずともニヤニヤが止まらない内容になっているので、是非チェックしてもらいたい。



第1話公開に合わせて「『ぶらどらぶ』IA(いちごアニメーション)PRESENTS GG映画祭 Powered by押井守 &西村純二」開催が発表された。

押井作品の名作を全国の劇場で上映していくこの企画、上映作品は『うる星やつら2 ビューティフル・ドリーマー』『機動警察パトレイバー the Movie』『GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊』『人狼 JIN-ROH』、そして最新作『ぶらどらぶ』第2~4話と、ファンにとってはたまらないラインナップとなっている。



また本映画祭でしか見ることのできない押井守インタビュー映像、 作品別GG映画祭限定オリジナルプログラム、押井守監督・西村純二監督の複写サイン入り「ぶらどらぶ」絵コンテ(ランダム)、オリジナルA4クリアフォルダなど、参加特典も豪華な内容となっている。チケット発売の詳細は近日発表となるので、続報を待とう。



(C)2020 押井守/いちごアニメーション