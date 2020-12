BVLGARI ROMA『BVLGARI ROMA：TRAVEL TALES FOR BEAUTY LOVERS』 発刊

1884年の創業以来、建築、芸術、文化の遺産を抱くローマの壮麗な美しさは、ラグジュアリーとスタイルの提供者として名を馳せるブルガリにとって尽きることのないインスピレーションの源となってきた。このたび、ローマに深く根づいたブルガリから『BVLGARI ROMA:TRAVEL TALES FOR BEAUTY LOVERS』が誕生した。これは永遠の都を紹介する、他に例のない ガイドブックであり、都市のランドマークとそこからインスピレーションを得たブルガリのタイムレスなデザインとを巧みに結びつけている。



例えばアイコニックな「ビー・ゼロワン」のリングのデザインは、ローマの究極のシンボルであるコロッセオにインスパイアされている。八角形の幾何学模様が繰り返される「オクト」の時計のシェイプは、マクセンティウスのバシリカに見られる格間天井からヒントを得ているものだ。



編集者 兼 アートディレクターのヤン・クラリチェクは、序文で次のように述べている。「建物の曲線がいかに、そしてなぜネックレスの曲線と類似点があるのか、幻想的な絵画のディテールからアイコニックな ブレスレットの物語がどのように紡がれるのか、あるいは建築物が持つ二面性がリングのデザインにどのように親密且つ 繊細に反映されるのかをご理解いただけることになります」







本書はポータブルなサイズで、歴史を感じ、芸術と感動にあふれた前例のないローマのツアーへと読者を誘う。ランドマークやモニュメントに関する実際のガイドに加え、現代イタリア文学界でも有名なローマの著述家たちがこの都市を最も象徴する場所からインスピレーションを得て書いたショートストーリーを交えた多彩な内容となっている。さらに、アンナ・デッロ・ルッソ、リリー・オルドリッジ、エンニオ・モリコーネ、ロベルト・ロッセリーニ、ボーイ・ジョージ、フランチェスコ・ヴェッツォーリなどファッション、シネマ、スポーツ、音楽界の有名人をはじめ、ローマで生まれた、ローマに縁がある、または、ローマを熱烈に愛しているなど、この都市とつながりのある人物からの寄稿で、より一層充実した一冊となった。

ユニークな本書は、典型的なガイド本を超えるレベルの洗練さを誇る、ローマを愛する人や訪れる人に向けたもの。『BVLGARI ROMA:TRAVEL TALES FOR BEAUTY LOVERS』は、密接な関係にあるローマとブルガリスタイルを熱烈に愛するファンが待ち望んだ一冊だろう。





『BVLGARI ROMA:TRAVEL TALES FOR BEAUTY LOVERS』

編集:ヤン・クラリチェク

文:コスタンティーノ・ドラッツィオ、アンドレ・アシマン、テレーザ・チアバッティ、メラニア・マゾッコ、フランチェスコ・ピッコロ

価格: 米国 40.00ドル・カナダ 55.00ドル・英国 27ポンド

出版元:リッツォーリ・ニューヨーク社

発売時期:2020年12月

ハードカバー、サイズ 12.7×17.78cm 、全304ページ、カラーイラスト300点