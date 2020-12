TVアニメ「ウマ娘 プリティーダービー Season 2」が2021年1月より、TOKYO MXほかにて放送開始。併せてキービジュアルと本PVが公開された。

キービジュアルには、Machico演じるトウカイテイオー、大西沙織演じるメジロマックイーンといったお馴染みのキャラクターに加え、新キャラクターとなる花井美春演じるツインターボ、田澤茉純演じるイクノディクタス、遠野ひかる演じるマチカネタンホイザ、矢野妃菜喜演じるキタサンブラック、立花日菜演じるサトノダイヤモンドの姿も描かれた。新キャラクター5人のキャラクタービジュアルと第1話の先行カットも到着している。

またアニメのオープニングテーマが、劇中でチーム・スピカに所属する7人のウマ娘が歌う「ユメヲカケル!」に決定。エンディングテーマはトウカイテイオーとメジロマックイーンが歌う「木漏れ日のエール」に決まった。さらにトウカイテイオー役のMachico、メジロマックイーン役の大西による、楽曲の紹介動画も公開された。

さらに1月2日14時よりAT-Xにて、アニメ第1期の全話一挙放送が決定。Blu-ray第4巻に収録されるOVA3話分のエピソードがTV初放送となる。なお現在、TOKYO MX、BS11にてアニメ第1期が再放送中だ。

TVアニメ「ウマ娘 プリティーダービー Season 2」

放送情報

TOKYO MX:2021年1月4日(月)より毎週月曜日24:00~

BS11:2021年1月4日(月)より毎週月曜日24:00~

関西テレビ:2021年1月4日(月)より毎週月曜日26:10~(初回のみ26:00~)

サガテレビ:2021年1月13日(水)より毎週水曜日24:25~

AT-X:2021年1月11日(月)より毎週月曜日21:30~

スタッフ

原作:Cygames

監督:及川啓

助監督:成田巧

シリーズ構成:Cygames

キャラクターデザイン・総作画監督:椛島洋介

キャラクターデザイン:辻智子

総作画監督:藤本さとる

メインアニメーター:式地幸喜、小畑賢、中島順、宗圓祐輔

制作協力:P.A.WORKS

美術監督:岡本穂高

色彩設計:中野尚美

撮影監督:並木智

3D監督:吉良柾成

編集:高橋歩

音響監督:森田祐一

音楽プロデュース:岩代太郎

音楽:UTAMARO movement

アニメーション制作:スタジオKAI

製作:アニメ「ウマ娘 プリティーダービー Season 2」製作委員会

キャスト

トウカイテイオー:Machico

メジロマックイーン:大西沙織

スペシャルウィーク:和氣あず未

サイレンススズカ:高野麻里佳

ウオッカ:大橋彩香

ダイワスカーレット:木村千咲

ゴールドシップ:上田瞳

シンボリルドルフ:田所あずさ

ナイスネイチャ:前田佳織里

ツインターボ:花井美春

イクノディクタス:田澤茉純

マチカネタンホイザ:遠野ひかる

キタサンブラック:矢野妃菜喜

サトノダイヤモンド:立花日菜

トレーナー:沖野晃司

東条ハナ:豊口めぐみ

(c) Cygames, Inc. (c) 2018 アニメ「ウマ娘 プリティーダービー」製作委員会 (c) 2021 アニメ「ウマ娘 プリティーダービー Season 2」製作委員会