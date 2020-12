小山薫堂＆宇賀なつみ、“手紙を書く楽しさ”を体験できるコラボイベント「Letter From 代官山」をレポート！

放送作家・脚本家の小山薫堂とフリーアナウンサーの宇賀なつみがパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「日本郵便 SUNDAY’S POST」。12月6日(日)放送では、小山と宇賀が、現在開催中の代官山 蔦屋書店とのコラボイベント「Letter From 代官山」の会場・代官山 蔦屋書店を訪れ、取材してきた模様をお届けしました。同店で文具コンシェルジュとして働く佐久間和子さんが、「SUNDAY’S POST」宛に思いを綴った手紙をきっかけに生まれた本イベント。2021年1月11日(月・祝)までの会期中、店舗内では手紙を書く楽しさや大切さを体験できる催しや移動型郵便局「ポストカー」(※次回は12月19日(土)と20日(日)の予定)が登場するなど、さまざまな企画や展示が盛りだくさん。2人はまず、佐久間さんに会いに文具フロアへ。先日、本番組にゲスト出演していただいて以来の再会に笑顔がこぼれます。文具フロアの壁一面にズラリと陳列されている万年筆の数に圧倒される小山。佐久間さんによると、字幅違いや色違いを含めるとおよそ2,000種類あるそうで、なかでも売れ筋は「半年くらい前に、『氷島(HYOTO)』という私たちの店の限定万年筆が出たんですけど、それを目当てにいらっしゃる方もいます。ペン先に刻印を入れていないので、普通の万年筆よりやわらかいタッチが楽しめます」と太鼓判を押します。また、店内では「Letter From 代官山」のオリジナルポストカードや本番組のノベルティ企画から生まれた「ハガキコースター」の無料配布も。文具コーナーには、椅子に座って手紙をかけるコーナーが設置されているので、ここで手紙を書いてポストへ投函することができます。佐久間さんによると、カウンターにて1枚無料で切手を貼ってくれるそうで「お手紙を書いて投函するところまで、気軽に参加していただけると思います」とアピール。さらに、佐久間さんが文具フロアの公式Twitterに毎日投稿しているバースデー・メッセージのカードも展示されており、「『Letter From 代官山』の開催期間とちょうど重なっている、(去年の)11月27日から1月11日分の原画が展示されています」と佐久間さん。続いて、佐久間さんの案内で向かったのは、イベントのメイン会場である2号館1階の建築デザインギャラリー。ここではカウンターテーブルで手紙を書けるほか、「あの人からの手紙展」が開催中。本番組にもゲストとしてお越しいただいた大宮エリーさん、ハービー・山口さん、Lucky Kilimanjaroの熊木幸丸さんや、谷川俊太郎さん、FROGMANさん、YOASOBIの Ayaseさんとikuraさんによるクリスマスカードと年賀状が飾られています。実物を目の前に、「カッコイイ!」と小山が見入ると、宇賀も「素敵! すご~い!」と声を弾ませます。そして、メイン会場で存在感を放っていたのが、重厚感のあるとても大きな木製のポスト。佐久間さんは「今回のイベント用に、アンティークの家具を改造してポストにしました!」と胸を張ります。佐久間さんが「こちらもぜひご覧いただきたいです」とおすすめしていたのは、“年賀状に添える一言集”。これは同店のコンシェルジュたちが定形のあいさつ文以外に、年賀状に添えられる言葉を独自の観点で考え、例文集にしてまとめたもの。その例文に目を通し、小山は「使えそうなものがいっぱいある!」と絶賛していました。ちなみに、小山が「文具フロアが楽しくて、ついつい自分のものを買おうとしていましたもんね」と振り返ると、宇賀は「(ロケを忘れて)買っていましたよね、薫堂さん(笑)」とチクリ。その後も、文具フロアやメイン会場のほか、書籍のフロアや“手紙”をテーマにした映画のDVDコーナーが設置されている映画フロアなども巡り、小山は「ここはワクワクしますね。知的欲求を満足させてくれるというか、興味や好奇心を駆り立てる感じがありますね」と時間を忘れて楽しんだ様子。宇賀も「いやぁ、楽しかったですね~! またゆっくりとお休みの日に訪れたい」と大満足のようで「イベントにお越しいただいた際には、手紙を書いて、大切な方に送っていただければと思います!」と呼びかけていました。なお、本番組と代官山 蔦屋書店とのコラボイベント「Letter From 代官山」は、代官山 蔦屋書店にて、2021年1月11日(月・祝)まで開催していますので、ぜひ手紙を書く楽しさに触れてみてください。次回12月20日(日)の放送も、どうぞお楽しみに!<番組概要>番組名:日本郵便 SUNDAY’S POST放送日時:毎週日曜 15:00~15:50パーソナリティ:小山薫堂、宇賀なつみ番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/post/