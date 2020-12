vistlip・海「『何から聴けばいいのかわからん』って…」13年目で初のベストアルバムを出した経緯を語る

ロックバンド MUCCのヴォーカル・逹瑯がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「JACK IN THE RADIO」。12月12日(土)の放送では、5人組バンド・vistlip(ヴィストリップ)から海さん(Gt)が登場! 12月23日(水)リリースの初のベストアルバム『MEMENTO ICE』について伺いました。逹瑯:(ベストアルバムを出すのは)初めてなんだね。海:初めてっすね。逹瑯:結成は何年?海:13年目ですね。逹瑯:大体10年目ぐらいで1回は出さない?海:会社からも言われました。だけど……うちのメンバーって、ちょっと几帳面というか変な人しかいないじゃないですか。逹瑯:まともな人間しかいないバンドはなかなかないけどね(笑)。海:はい(笑)。なので、ベストアルバムを出して、5年後にそのバンドを初めて知った人がベストアルバムを聴いたときには、もうベストじゃなくなってるっていう……。逹瑯:屁理屈(笑)!海:本当にそうっすよね(笑)。だから、“もうCDを出さない”とか“本当に解散する”っていうときに出すのがベストだろう、っていう話に前になって、ずっと出さなかったんです。でも、最近うちのディレクターが代わって、そのディレクターに「何から聴けばいいのかわからん」って言われて、そういう人用の“入門アルバム”みたいなのがあったほうがいいとは言われていて。逹瑯:うん。海:あとは、単純にこの状況で新譜のリリースのことを話したら「レコーディングはまだできない」って言われてNGをくらって、“じゃあどうしよう……”っていうところからですね。逹瑯:ん~。じゃあ今回作るにあたって、どういう作品になったんでしょうか?海:選曲は、ほぼほぼファン投票で。今聴いてくれている子たちも“一緒に作りましょう”っていうところから始まって。あとは、自分たち的に“今聴くと、もうちょっとこうだったな、こうしたいな”っていうのをリミックスしたり録り直したり。逹瑯:録り直しもしたんだ?海:僕のギターが、初期の曲だと“おぉ~厳しいぞ”みたいな……。逹瑯:だって海、弾いてないもんね。海:弾いてるからあんな感じなんですよ(笑)。逹瑯:ハハハ(笑)。海:弾いてなかったらもっときれいなんですけど……さらに、音作りも自分でしているから“こいつは何を考えてこの音で弾いてんだ?”みたいのがちょこちょこあったので、それを弾き直したりして。逹瑯:へ~。しかも、ファン投票とメンバーセレクトだから(合計)32曲……ぶっちゃけファン投票とメンバーセレクトで、かぶる曲はなかったの?海:めちゃくちゃありました。逹瑯:それはどうしたの?海:投票結果が出る前に、先にメンバーにリストとして挙げてもらって、投票で一旦上から30曲を選んでみて、実際に(ファン投票と)かぶりがあるかないかを見てみたら、けっこうメンバーが選んだ曲が入っていて。だったらもう、ファン投票で選ばれた30曲も“入れちゃっていいんじゃないか”っていう話になって……。逹瑯:それプラス、そこから漏れていた曲でやりたいのがあったら入れよう、っていう?海:そうですね、僕が1曲入れたのと、智(Vo)が「これは入れておくべきだろう」みたいな……2曲ぐらい迷ったんですけど、ほかはもうほぼほぼファン投票。瑠伊(Ba)が選んだ曲なんかは全曲入っていて。逹瑯:そう考えると、ファンが思い入れのある曲とメンバーが思い入れのある曲がほぼほぼリンクしているっていうのがすごいね。海:そうですね。◎12月19日(土)放送の「JACK IN THE RADIO」は、シドからShinjiさん(Gt)が登場します。どうぞお楽しみに!<番組概要>番組名:JACK IN THE RADIO放送日時:毎週土曜25:30~26:00パーソナリティ:逹瑯(MUCC)番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/jack