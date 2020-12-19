オリジナルTVアニメ「SK∞ エスケーエイト」の第3弾PVが公開された。

2021年1月9日よりABC テレビ・テレビ朝日系列全国24局ネットの「ANiMAZiNG!!!」枠で放送される「SK∞ エスケーエイト」。本日12月19日26時27分からの「ANiMAZiNG!!!」枠では「SK∞ エスケーエイト」新規告知映像の放送もスタートする。さらに2月10日にリリースされるRude-αによるオープニングテーマ「Paradise」のアニメ盤CDジャケットイラストも公開に。ジャケットには畠中祐演じる暦が描かれている。

内海紘子監督とボンズがタッグを組み、大河内一楼がシリーズ構成・脚本を手がける「SK∞ エスケーエイト」は、閉鎖された鉱山をスケートボードで滑り降りるルール無用の危険な極秘レース「S（エス）」が行われる世界を舞台にした青春アニメ。「ANiMAZiNG!!!」枠での放送に加え、ABEMAでは地上波同時配信、ほか各配信プラットフォームでは1月12日より順次配信が行われる。

TVアニメ「SK∞ エスケーエイト」

放送情報

ABC テレビ・テレビ朝日系列全国24局ネット「ANiMAZiNG!!!」枠にて、2021年1月9日（土）26:00放送スタート

配信情報

ABEMA：2021年1月9日（土）26:00～

ほか配信サイト：2021年1月12日（火）12:00～

スタッフ

原作：ボンズ・内海紘子

監督：内海紘子

シリーズ構成・脚本：大河内一楼

キャラクターデザイン：千葉道徳

音楽：高橋諒

アニメーション制作：ボンズ

キャスト

暦：畠中祐

ランガ：小林千晃

MIYA：永塚拓馬

シャドウ：三宅健太

Cherry blossom：緑川光

ジョー：松本保典

愛抱夢（アダム）：子安武人

菊池忠：小野賢章

(c)ボンズ・内海紘子/Project SK∞