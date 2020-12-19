オリジナルTVアニメ「SK∞ エスケーエイト」の第3弾PVが公開された。
2021年1月9日よりABC テレビ・テレビ朝日系列全国24局ネットの「ANiMAZiNG!!!」枠で放送される「SK∞ エスケーエイト」。本日12月19日26時27分からの「ANiMAZiNG!!!」枠では「SK∞ エスケーエイト」新規告知映像の放送もスタートする。さらに2月10日にリリースされるRude-αによるオープニングテーマ「Paradise」のアニメ盤CDジャケットイラストも公開に。ジャケットには畠中祐演じる暦が描かれている。
内海紘子監督とボンズがタッグを組み、大河内一楼がシリーズ構成・脚本を手がける「SK∞ エスケーエイト」は、閉鎖された鉱山をスケートボードで滑り降りるルール無用の危険な極秘レース「S（エス）」が行われる世界を舞台にした青春アニメ。「ANiMAZiNG!!!」枠での放送に加え、ABEMAでは地上波同時配信、ほか各配信プラットフォームでは1月12日より順次配信が行われる。
TVアニメ「SK∞ エスケーエイト」
放送情報
ABC テレビ・テレビ朝日系列全国24局ネット「ANiMAZiNG!!!」枠にて、2021年1月9日（土）26:00放送スタート
配信情報
ABEMA：2021年1月9日（土）26:00～
ほか配信サイト：2021年1月12日（火）12:00～
スタッフ
原作：ボンズ・内海紘子
監督：内海紘子
シリーズ構成・脚本：大河内一楼
キャラクターデザイン：千葉道徳
音楽：高橋諒
アニメーション制作：ボンズ
キャスト
暦：畠中祐
ランガ：小林千晃
MIYA：永塚拓馬
シャドウ：三宅健太
Cherry blossom：緑川光
ジョー：松本保典
愛抱夢（アダム）：子安武人
菊池忠：小野賢章
(c)ボンズ・内海紘子/Project SK∞