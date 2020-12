ズバリ質問！ 「Go To トラベル」を使った旅行を予定してた？

本部長・マンボウやしろと秘書・浜崎美保が、リスナーのみなさんと「社会人の働き方・生き方」を一緒に考えていくTOKYO FMの番組「Skyrocket Company」。12月17日(木)の「社会人意識調査」のテーマは「Go To トラベルでの旅行予定がありましたか?」はたして、その結果は……?はい 24.2%いいえ 75.8%(回答票数827票)「年末に千葉から九州へ帰省する予定でした。移動費を半額程度で抑えられると思っていたので残念」(千葉県 32歳 男性 会社員)「年明けに家族でスキー旅行に行こうと予約をしていました。でも、いまの状況を考えてキャンセルしました。残念だけど仕方ない」(東京都 36歳 女性 会社員)「家族・親戚と義父の還暦祝いの旅行に行く予定でした」(東京都 43歳 男性 会社員)「医療関係者の知り合いがいるので、旅行しようという気持ちにはなれなかったです」(埼玉県 38歳 女性 会社員)「勤務先で自粛要請されているので、考えていませんでした」(埼玉県 50歳 男性 会社員)「感染者が増えていたので、おとなしく家にいるつもりでした」(東京都 51歳 男性 会社員)【4人に1人が旅行予定あり】今回の社会人意識調査は「Go To トラベルでの旅行予定がありましたか?」というアンケートを実施しました。その結果、「あった」が24.2%、「なかった」が75.8%となりました。【世代によってややバラつきも】Go To トラベルでの旅行予定があった人の割合を見てみると、男女比では「男性」は22.3%、「女性」は26.6%となりました。世代別の割合を見てみると「10代」は30.8%、「20代」は30.6%、「30代」は27.9%、「40代」は21%、「50代」は19.4%、「60歳以上」は32.4%となっています。◆詳しいアンケート結果はこちらからご覧いただけますので、気になった方はぜひチェックしてみてください。◆次回の放送は12月21日(月)です。「Skyrocket Company」のアンケートの投票はこちらから受け付けていますので、ぜひご参加ください。結果は番組内で発表しますので、お聴き逃しなく!<番組概要>番組名:Skyrocket Company放送日時:毎週月曜~木曜17:00~19:48パーソナリティ:本部長・マンボウやしろ、秘書・浜崎美保番組サイト:http://www.tfm.co.jp/sky/