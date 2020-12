LiSA「構想10ヵ月」「ステージが3つ」オンラインライブ裏話

LiSAがTOKYO FMのレギュラー番組に出演。12月12日に開催されたオンラインライブ『ONLiNE LEO-NiNE』について、リスナーから届いたメッセージを紹介し感想を語りました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! LiSA LOCKS!」12月18日(金)放送分)LiSA:『ONLiNE LEO-NiNE』が無事終了しました! 見てくれたみなさん、ありがとうございました!! 見てくださったみなさんは、私が言ってた意味がきっとわかったと思う。“ライブなんだけどライブじゃないような、オンラインライブでしかできないようなライブをお届けします!”って言ってた意味が、きっと伝わったと思います!この『ONLiNE LEO-NiNE』、実は……今年行うはずだったアリーナツアーが「もしかしたら、できなさそうだぞ」となってから、ずーっとみんなで考えてました。だから構想10ヵ月くらい(笑)。約1年ぐらい、ずっと考えてたんですよね……。普通にライブするだけだと、私たちの考えてる生のライブの楽しみ方はできないだろうし……それをただオンラインライブに乗せて届けるだけでは、きっと物足りなさがあるんじゃないかなーと思って。オンラインだからこそ楽しんでもらえる楽しみ方っていうのを……ステージの作り方とかね。実はステージが3つあって、1個目のステージからどんどん移動していくんですが、みんな気づいてるかな? 最後の赤壁のステージとか後ろに瓦礫があるステージって、最初のステージと同じなんです。トラスが上がったり壁が上がったりっていう、いろんな趣向を凝らしてオンラインライブならではのライブをお届けしました!【『ONLiNE LEO-NiNE』最高でした! どの曲も良かったけど、特に最高に良かったなと思ったのは、「愛錠」から「わがままケット・シー」に移るときの衣装チェンジです! とにかくエロかっこよくて、いちばん印象に残っています! 私は今回が人生初ライブでした。オンラインライブも良かったですが、今回のライブを通してさらに実際のライブに参加したいと思いました! いつか絶対にライブ、デートに参加します!(18歳男性)】LiSA:ありがとうございます! でも、ライブを初めて見ていちばん印象に残ったシーンが、歌じゃなくて衣装チェンジでした(笑)。でもそれも含めて、オンラインライブでしか見てもらえない場面として作ったので、それを覚えていてくれるのはすごく嬉しいです。“特に「愛錠」からの「わがままケット・シー」”って、自分で服を脱いで靴も脱いで、ポトっポトって服を落として行って……天使たちに新しい服を着せてもらうっていう場面を作ったんですけど、「わがままケット・シー」が始まってカメラが引いたときに、後ろに脱いだ服が映ってるんですよ(笑)。なんかそれも含めて、エロさを感じてもらえたらいいなーと思います(笑)。実際のデートでも待ってるよ!【オンラインライブ見ましたよ! LiSA先生がめちゃくちゃ楽しそうに歌っている姿を見て、途中から歌を口ずさんでいました(笑)。そのくらい楽しいライブでした! 僕の好きな曲をたくさん聴けたし、LiSA先生のライブに初参加できたし、ちょっと早い最高のクリスマスプレゼントをLiSA先生にもらいました! ありがとうございます!(18歳男性)】LiSA:ありがとうございます! 今回『ONLINE LEO-NiNE』ということで『LEO-NiNE』のアルバムからもたくさん歌わせてもらったんですが、それプラス、オンラインならではの「エレクトリリカル」という楽曲や「Catch The Moment」「Rising Hope」みたいな、みんなが元々ずっと好きでいてくれる楽曲も組み込みながらお届けしました。いろんな楽曲を楽しんでもらえて嬉しいです!みなさん、感想の書き込みありがとうございました!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/