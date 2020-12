Official髭男dism・藤原聡＆楢崎誠が選ぶ「2020年の1曲」

Official髭男dismの楢崎誠(Ba/Sax)と藤原聡(Vo/Pf)が、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。それぞれの、“超個人的な「2020年の1曲」”を紹介しました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! ヒゲダンLOCKS!」12月16日(水)放送分)藤原:さあ、もうすぐ2020年も終わりです。いろんなことがあった1年ですが、流行語大賞も全部かっさらっていくほどの大きな“コロナ”というものがありつつ、日常を奪われながらも、その分さらにガッツを見せた2020年だったんじゃないすかね? みんながね。楢崎:たしかにね。藤原:失ったものも多かったけど、それによってこれから前向きなことが生まれていけばいいなと思うし、そう思うべきなんだろうな、と思いながら1曲選びました。藤原:スティーヴィー・ワンダーが4年ぶりに新曲を出すということで、レコーディング中も話題になったんですが……4年前って言ったら、映画『SING/シング』でアリアナ・グランデとコラボしていて「この歳でそこまで歌うか!」みたいな感じですごく良かったんですけど(笑)。『Where Is Our Love Song』を直訳すると「俺たちの LOVE SONG どこだ」でして……ここまで音楽キャリアを積んだ先で、世界のことを問題提起していけるアーティストって本当にすごいと思って。そしてこの曲は、スティーヴィーがなんとまだ18歳のころにかかれた曲なんですって!楢崎:ほぇ~! 全然知らなかった!藤原:俺たちが3、4年前に浮かんだメロディをいま出したり……とかはザラにあるけど、そういう次元の話ではないからね。記者会見によると、東西の対立は心の傷にしかならないっていうのと、愛と平和と団結についていまこそみんなで一回考えようぜ、っていうのでこの楽曲を手掛けた、ということでした。楢崎:なるほどね。藤原:まあこの2020年っていうのは……みんなが知ってるアーティストが新しい曲を作ったり、新しいメッセージを届けていくことが盛んだった年だったと僕は思っています。松任谷由美さんのアルバムが出たりとか、ミスチルがまだここに来てものすごい作品を作っていたりとか。本当に尊敬しているミュージシャンの背中が、さらに大きく見えるような年だったなと思って。自分たちもやっぱこういうふうにありたいたいなと思ったし、そのお手本となる1曲でした。楢崎:今回、2020年の超個人的なところから振り返って、俺が多分いちばん最近聴いた曲なんじゃないかっていう。なんだろうな、アレンジも大好きだし歌詞の感じもずっと好きだったんだけど……Bメロの変化ね。Bメロが3コ出てくるんだけど、刺さるような感じになってきてて、是非とも聴いてほしいと思います。藤原:“なんかいい”っていうのは大事だよね。楢崎:言葉では言い表しづらいんだけど、“手を握って欲しい”っていう描写が……その心情が1と2と3で違うっていうか。その心情の移り変わりみたいなものが、すごい綺麗だなと思ってこの曲ばっかり聴いてるね。本当に超個人的(笑)。藤原:俺らの中から1曲って難しいよね~、なんだろうな~。そんなん言ったら「それではお聴きください、Official髭男dismで『Universe』」ってね(笑)。楢崎:同じこと考えてた! いちばん新しい記憶だからさ(笑)。藤原:新しい曲になっちゃうよね。これでかかるならいいけど……(笑)。楢崎:かけれないんだよなぁ(笑)。……あ! 俺、ありますわ!藤原:なんでしょう?!楢崎:いま一度聴いてほしいな、振り返ってほしいな、という曲がありまして……俺は『Laughter』でいきたいなと思います。藤原:あ~……そうですね! やっぱり、笑えるほうにいくぞ! ということですよね。その通りだと思います。楢崎:うん。藤原:楢ちゃんさすがですね!(『Laughter』オンエア後)やっぱこういう時期は、「これからどういう活動していきたいですか?」とよく聞かれるんですけど……いつも通りが続くっていうことが、いちばん大事なんだろうなと思います。1曲1曲、1本1本のライブに向き合っていくことが大事なんじゃないかとも思いますね。【Official髭男dism - Laughter[Official Video]】<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/