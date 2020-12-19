芥見下々原作によるTVアニメ「呪術廻戦」のキービジュアル第3弾、追加キャストが発表された。

これは本日12月19日に「ジャンプフェスタ 2021 ONLINE」内で生配信された「呪術廻戦」のジャンプスーパーステージにて発表されたもの。キービジュアル第3弾には、2021年1月から始まる第2クール「京都姉妹校交流会編」放送に向け、呪術高専・東京校と京都校のメンバーが揃っている。また第2クールから登場の新キャラクターより、加茂憲紀（かものりとし）役を日野聡、西宮桃（にしみやもも）役を釘宮理恵、究極（アルティメット）メカ丸役を松岡禎丞、庵歌姫（いおりうたひめ）役を日笠陽子が演じることも伝えられた。「呪術廻戦」は、MBS・TBS系「スーパーアニメイズム」枠にて放送中。

TVアニメ「呪術廻戦」

放送情報

MBS・TBS系全国28局ネット「スーパーアニメイズム」枠にて2020年10月2日（金）より毎週金曜日25:25～

配信情報

GYAO!、MBS動画イズム、TVer、ニコニコ、Amazon Prime Video、dTV、dアニメストア、Netflix、U-NEXT、アニメ放題、バンダイチャンネル、ひかりTV、COCORO VIDEO、DMM.com、GYAO！ストア、music.jp、ビデオマーケット、クランクイン！ビデオ ほか

スタッフ

原作：芥見下々「呪術廻戦」（集英社「週刊少年ジャンプ」連載）

監督：朴性厚

シリーズ構成・脚本：瀬古浩司

キャラクターデザイン：平松禎史

音楽：堤博明、照井順政、桶狭間ありさ

制作：MAPPA

キャスト

虎杖悠仁：榎木淳弥

伏黒恵：内田雄馬

釘崎野薔薇：瀬戸麻沙美

禪院真希：小松未可子

狗巻棘：内山昂輝

パンダ：関智一

七海建人：津田健次郎

伊地知潔高：岩田光央

家入硝子：遠藤綾

夜蛾正道：黒田崇矢

五条悟：中村悠一

東堂葵：木村昴

禪院真依：井上麻里奈

三輪霞：赤崎千夏

楽巌寺嘉伸：麦人

吉野順平：山谷祥生

夏油傑：櫻井孝宏

漏瑚：千葉繁

花御：田中敦子

真人：島崎信長

両面宿儺：諏訪部順一

※赤崎千夏、島崎信長の崎は立つ崎が正式表記。

(c)芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会