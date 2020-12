存在感あるマット・カラーを採用したBMW X5 MとX6 Mの限定モデル

BMWは、存在感あるマット・カラーを採用した限定モデル「BMW X5 M / X6 M First Edition」の受注を2020年12月24日(木)午前11時より開始する。日本国内においては、10台限定での販売となり、納車開始は、2021年第一四半期頃を予定している。



本限定車は、レーシング・カーの走行性能と日常の実用性を両立するスポーツ・アクティビティ・ビークル(SAV)/ クーペ(SAC)のMハイ・パフォーマンス・モデルである「新型BMW X5 M Competition」「新型BMW X6 M Competition」をベースに、BMW Individualより存在感あるマット・カラー(フローズン・マリナ・ベイおよびフローズン・ダーク・シルバー)を外装色に、内外装の要所にはカーボン・パーツを採用し、特別感が演出されているものだ。







BMW X5 M / X6 M First Editionは、他のBMW X5 M / X6 M同様に、高速道路での渋滞時にドライバーをサポートする「ハンズ・オフ機能付き渋滞運転支援システム」や、35km/h以下での走行時に直近の50m軌跡を記憶し、通った道を自動で後退可能な「リバース・アシスト」を含む、最新の運転支援システムが搭載されている。さらに、BMWとして初めてトラフィック・サイン・アシスト(速度制限認識)機能が搭載されており、走行中にドライバーに対して制限速度を通知し、安全な走行をサポートする。





BMW X5 M / X6 M First Editionの主な特徴および特別装備品

 10台限定 BMW X5 M First Edition(BMW Individualフローズン・マリナ・ベイ): 2台 BMW X5 M First Edition(BMW Individualフローズン・ダーク・シルバー): 3台 BMW X6 M First Edition(BMW Individualフローズン・マリナ・ベイ): 2台 BMW X6 M First Edition(BMW Individualフローズン・ダーク・シルバー): 3台

 BMW Individualフル・レザー・バイカラー シルバーストーン/ナイト・ブルー(サキール・オレンジ・コントラスト・スティッティング付き)

 First Editionロゴ付きインテリア・トリム カーボン・ファイバー

 Mコンペティション・パッケージ

 Mカーボン・ミラー・キャップ

 Mカーボン・エンジン・カバー

 Mカーボン・リア・スポイラー*1

 BMW Individualルーフレール・ハイグロス・ブラック*2

*1: BMW X6 M First Editionのみ

*2: BMW X5 M First Editionのみ



BMW X5 M First Edition 2068万円(税込)

BMW X6 M First Edition 2122万円(税込)