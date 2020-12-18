「劇場版 Fate/Grand Order -神聖円卓領域キャメロット- 後編 Paladin; Agateram」の特報映像が公開された。

映像では、宮野真守演じる主人公・ベディヴィエールたちの前に圧倒的な力で立ちはだかる、獅子王率いる円卓の騎士たちの姿が描かれた。また12月27日に実施される「前編 Wandering; Agateram」のイベント「年末舞台挨拶～アーラシュを囲む会～」に、アーラシュ役の鶴岡聡と獅子王役の川澄綾子に加え、藤丸立香役・島崎信長の登壇も決定。併せて同イベントのライブビューイング開催も発表された。ライブビューイング鑑賞特典として「キャストメッセージ入り複製原画カード」がプレゼントされる。チケットは12月20日より順次、上映劇場にて販売開始。

「劇場版 Fate/Grand Order -神聖円卓領域キャメロット-」は、スマホ向けRPG「Fate/Grand Order」のエピソード・第六特異点を題材にした劇場アニメーション。後編となる「Paladin; Agateram」は2021年春に公開される。

「年末舞台挨拶～アーラシュを囲む会～」

日時：2020年12月27日（日）10:45の回上映後

会場：東京都 新宿バルト9

登壇者：鶴岡聡、島崎信長、川澄綾子

「劇場版 Fate/Grand Order -神聖円卓領域キャメロット- 前編 Wandering; Agateram」

公開中

「劇場版 Fate/Grand Order -神聖円卓領域キャメロット- 後編 Paladin; Agateram」

2021年春公開

スタッフ

原作：奈須きのこ／TYPE-MOON

リードキャラクターデザイナー：武内崇

監督：荒井和人

構成：小太刀右京

脚本：小太刀右京、荒井和人

キャラクターデザイン：細居美恵子、黄瀬和哉、温泉中也

サブキャラクターデザイン：乘田拓茂、山本彩、原由知

総作画監督：椛島洋介

音楽：芳賀敬太、深澤秀行

音響監督：明田川仁

アニメーション制作：Production I.G

キャスト

ベディヴィエール：宮野真守

藤丸立香：島崎信長

マシュ・キリエライト：高橋李依

レオナルド・ダ・ヴィンチ：坂本真綾

獅子王：川澄綾子

ガウェイン：水島大宙

モードレッド：沢城みゆき

ランスロット：置鮎龍太郎

トリスタン：内山昂輝

アグラヴェイン：安元洋貴

オジマンディアス：子安武人

ニトクリス：田中美海

玄奘三蔵：小松未可子

呪腕のハサン：稲田徹

静謐のハサン：千本木彩花

ロマニ・アーキマン：鈴村健一

※島崎信長の崎はたつさきが正式表記。

(c)TYPE-MOON / FGO6 ANIME PROJECT