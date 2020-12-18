アニメ「魔道祖師」日本語吹替版の配信情報が公開された。2021年1月10日よりAmazon Prime Video、ABEMAほかにて配信開始される。

1月10日よりWOWOW、TOKYO MX、BS11にて放送開始されるアニメ「魔道祖師」。「前塵編」にあたる第1話から第3話までは、TV放送版とオリジナル版で尺が異なり、オリジナル版は尺の長いノーカットバージョンとなる。Amazon Prime Videoではオリジナル版が最速で配信され、ABEMAではTV放送版を地上波と同時に配信する。そのほか1月13日より各配信プラットフォームにて順次配信。

併せて「アニメ魔道祖師スターターブック」が公式サイトにて公開された。これはストーリーやキャラクター相関図に加え、描き下ろしマンガやキャストの木村良平、立花慎之介のコメントが収録されたもの。なおスターターブックの現品は12月30日から全国アニメショップ・レコードショップにて配布される予定だ。配布店舗については追って伝えられる。

アニメ「魔道祖師」シリーズは、2015年から2016年にかけて中国のオンライン小説サイトで連載された墨香銅臭のファンタジーBL小説「魔道祖師」が原作。自由奔放な主人公・魏無羨とクールな禁欲主義者・藍忘機の仙師2人が、相反しながらも次第に強い絆で結ばれ、邪悪な陰謀に立ち向かう物語が描かれる。

アニメ「魔道祖師」日本語吹替版

放送情報

TOKYO MX：2021年1月10日（日）より毎週日曜日21:30～

BS11：2021年1月10日（日）より毎週日曜日22:30～

WOWOW：2021年1月10日（日）より毎週日曜日午前

配信情報

Amazon Prime Video（オリジナル版）：2021年1月10日（日）22:30～

ABEMA（放送版）：2021年1月10日（日）21:30～

他配信サイト（オリジナル版）：2021年1月13日（水）12:00～

スタッフ

原作：「魔道祖師」 墨香銅臭

監督：熊可

シリーズ構成・脚本：梁莎

キャラクター原案・デザイン：申琳

音楽：孫玉鏡

日本版制作：株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ、 株式会社アニプレックス

キャスト

魏無羨（ウェイ・ウーシエン）：木村良平

藍忘機（ラン・ワンジー）：立花慎之介

江澄（ジャン・チョン）：緑川光

江厭離（ジャン・イエンリー）：早見沙織

藍曦臣（ラン・シーチェン）：森川智之

金凌（ジン・リン）：梶裕貴

藍思追（ラン・スージュイ）：土屋神葉

藍景儀（ラン・ジンイー）：斉藤壮馬

聶懐桑（ニエ・ホワイサン）：花江夏樹

金子軒（ジン・ズーシュエン）：赤羽根健治

温寧（ウェン・ニン）：島崎信長

温情（ウェン・チン）：川澄綾子

温晁（ウェン・チャオ）：吉野裕行

王霊嬌（ワン・リンジャオ）：阿澄佳奈

羅青羊（ルオ・チンヤン）：Lynn

江楓眠（ジャン・フォンミエン）：浜田賢二

虞紫鳶（ユー・ズーユエン）：本田貴子

藍啓仁（ラン・チーレン）：酒巻光宏

金光善（ジン・グアンシャン）：速水奨

温若寒（ウェン・ルォハン）：三宅健太

温逐流（ウェン・ジューリウ）：酒井敬幸

聶明ケツ（ニエ・ミンジュエ）：白熊寛嗣

蘇渉（スー・ショー）：こばたけまさふみ

※島崎信長の崎はたつさきが正式表記。

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