TVアニメ「バック・アロウ」の“国別PV”第2弾が公開された。エッジャ村に焦点を当てた第1弾に続き、今回は武勇こそ人の誉れと考えるレッカ凱帝国のPVが披露されている。

PVに併せて、レッカ凱帝国のキャラクターとそのキャストが明らかに。レッカ凱帝国の凱帝ゼツ・ダイダン役を堀内賢雄、宰相テイ・ホウワ役を三宅健太、北方将軍バイ・トウアツ役を稲田徹、西方将軍ゴウ・ザンガ役を檜山修之が演じる。12月25日には“国別PV”の第3弾「リュート卿和国編」が公開される予定だ。

「バック・アロウ」は、監督を谷口悟朗、シリーズ構成・全話脚本を中島かずきが務めるオリジナルTVアニメ。2021年1月8日よりTOKYO MX、群馬テレビ、とちぎテレビ、BS11、ABCテレビ、AT-Xにて順次放送され、ABEMAほかdアニメストア、Amazon Prime Video、ニコニコチャンネルなどで配信が行われる。

TVアニメ「バック・アロウ」

放送情報

TOKYO MX、群馬テレビ、とちぎテレビ、BS11：2021年1月8日（金）より毎週金曜日24:00～

ABCテレビ：2021年1月9日（土）より毎週土曜日26:30～

AT-X：2021年1月11日（月・祝）より毎週月曜日21:00～

配信情報

ABEMA：2021年1月8日（金）より毎週金曜日24:00（地上波同時配信）

dアニメストア、dアニメストア ニコニコ支店、dアニメストア for Prime Video、GYAO!、Amazon Prime Video、ニコニコチャンネル、バンダイチャンネル、Hulu、J:COMオンデマンド、TELASA、TSUTAYA TV、ビデオマーケット、DMM.com、music.jp、FOD、ひかりTV、U-NEXT、アニメ放題：2021年1月11日（月・祝）より毎週月曜日12:00

ニコニコ生放送：2021年1月11日（月・祝）より毎週月曜日23:00

スタッフ

監督：谷口悟朗

シリーズ構成・全話脚本：中島かずき

キャラクター原案：大高忍

キャラクターデザイン・総作画監督：菅野利之

ブライハイトデザイン：天神英貴

CGアクションスーパーバイザー：山根理宏

音楽：田中公平

CG制作：ダイナモピクチャーズ

撮影：チップチューン

背景：スタジオワイエス

アニメーション制作：スタジオヴォルン

キャスト

バック・アロウ：梶裕貴

アタリー・アリエル：洲崎綾

エルシャ・リーン：小澤亜李

ビット・ナミタル：小野賢章

カイ・ロウダン：置鮎龍太郎

シュウ・ビ：杉田智和

レン・シン：潘めぐみ

フィーネ・フォルテ：小清水亜美

プラーク・コンラート：小松未可子

バーク・リーン：河本邦弘

ソーラ・アシン：関智一

アニー：上田麗奈

ジム：松本沙羅

トム：永瀬アンナ

サム：長縄まりあ

ゼツ・ダイダン：堀内賢雄

テイ・ホウワ：三宅健太

バイ・トウアツ：稲田徹

ゴウ・ザンガ：檜山修之

(c)谷口悟朗・中島かずき・ANIPLEX/バック・アロウ製作委員会