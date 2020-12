アニメだけでも密でバカ騒ぎ！『銀魂 THE FINAL』特別予告編公開

2021年1月8日公開予定の映画『銀魂 THE FINAL』より、初お披露目となる本編のワンシーンを使用した特別予告編が公開された。



アニメ『銀魂』の原作は、シリーズ累計発行部数5500万部を超える『週刊少年ジャンプ』(集英社刊)の超人気コミック(作:空知英秋)。抱腹絶倒のギャグと壮絶アクション、そして厚い人情をも詰め込んだ、この天下無敵の痛快エンターテイメント作品は、世界中のファンに愛され続けてきた。

完全新作アニメとして映画版の製作が決定されていたが、その映画で15年間続いてきた大人気シリーズ、アニメ『銀魂』が ”今度こそ本当に”(!?)終わることが発表された。新作映画は『銀魂 THE FINAL』として来年1月8日(金)より全国の映画館で公開される。



激動の2020年も残りあとわずか。今年は親しい仲間たちとの忘年会ができず、いつもより少し寂しい年末になりそう……と思いきや、『銀魂 THE FINAL』から人気キャラクターが集結し、バカ騒ぎする映像が公開。

「みんなで飲み会出来なくてちょっと寂しいあなた、せめてアニメの中だけでも、バカ騒ぎできればいいなって思ってます」と優しく語り掛けるのは、お妙こと志村妙(声:ゆきのさつき)。そしてお妙の勤める「スナックすまいる」を舞台に、おなじみの面々が大暴れ。



解禁された予告は、今回初お披露目となる映画『銀魂 THE FINAL』の本編のワンシーン。

真選組が松平片栗虎を中心に派手に乾杯したかと思えば、お妙の隣を陣取る近藤に蹴りをお見舞いする新八、クールな表情の月詠に、とんでもない姿を晒すさっちゃん(猿飛あやめ)──。トドメは、大好物のマヨネーズのかぶりものをかぶらせられた土方と、仕掛けておいてドン引きする銀さんと神楽の冷ややかなまなざし!「やあね、バカ騒ぎして」とつぶやく銀さん(声:杉田智和)に思わずツッコミを入れたくなること必至の、「銀魂」らしさ全開の予告に仕上がっている。

また、本映像内の注釈「※アニメは密でお送りします」にも表れているように、映画『銀魂 THE FINAL』本編ではさらに多くのキャラクターたちが次々に登場。全員揃っての最後のバカ騒ぎにも注目だ。



今回、映画で描かれるのは、かつて銀さんたちを教え導いた師匠・吉田松陽の別人格・虚(うつろ)との最終決戦。かつて同じ師のもとで学び共に時を過ごした高杉、桂らの想いが交錯する中、命がけの戦いの結末は──!?

重厚なドラマと壮絶なアクション、そしてもちろん抱腹絶倒なギャグまで、笑いも涙も ”限界突破” な最後の「銀魂」に乞うご期待。

『銀魂 THE FINAL』は2021年1月8日(金)より公開。侍(オレたち)の魂をかけた、”最後のバカ騒ぎ” が始まる。



(C)空知英秋/劇場版銀魂製作委員会