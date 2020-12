押井守の監督作などを一挙上映する「『ぶらどらぶ』IA PRESENTS『GG映画祭』Powered by 押井守&西村純二」が、2021年1月から2月にかけて東京のユナイテッド・シネマ豊洲、神奈川・109シネマズ川崎、愛知・109シネマズ名古屋、大阪・109シネマズ大阪エキスポシティ、福岡のユナイテッド・シネマキャナルシティ13で開催される。

映画祭では押井の監督作である「うる星やつら2 ビューティフル・ドリーマー」「機動警察パトレイバー the Movie」「GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊」をはじめ、原案・脚本を手がけた「人狼 JIN-ROH」、そして押井が総監督・原作・シリーズ構成を務める新作アニメ「ぶらどらぶ」もスクリーンにかけられる。チケットの購入者には特典として押井の初公開インタビュー映像、「GG映画祭」限定のプログラム、押井・西村どちらかの複写サインが入った「ぶらどらぶ」絵コンテ、A4クリアフォルダが用意される。また豊洲、川崎、大阪会場での鑑賞者は、東京・ダイバーシティ東京プラザに本日12月18日から4月4日まで期間限定オープンするいちごアニメーションオフィシャルショップ・CulZoneへ半券を持参すると、異なる特典が先着でもらえる。チケット情報など、詳細は続報を待とう。

なお「ぶらどらぶ」の公式YouTubeチャンネルでは、本日より「第1話 -特別編-」が公開中。12月28日には完成披露試写会がユナイテッド・シネマ豊洲で行われ、追加招待分の抽選申込を明日12月19日まで受付中だ。

「『ぶらどらぶ』IA PRESENTS『GG映画祭』Powered by 押井守&西村純二」

日時:2021年1月9日(土)~1月10日(日)

会場:東京都 ユナイテッド・シネマ豊洲



日時:2021年1月16日(土)~1月17日(日)

会場:神奈川県 109シネマズ川崎



日時:2021年1月16日(土)~1月17日(日)

会場:愛知県 109シネマズ名古屋



日時:2021年1月16日(土)~1月17日(日)

会場:大阪府 109シネマズ大阪エキスポシティ



日時:2021年2月6日(土)~2月7日(日)

会場:東京都 ユナイテッド・シネマ豊洲



日時:2021年2月6日(土)~2月7日(日)

会場:福岡県 ユナイテッド・シネマキャナルシティ13