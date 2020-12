milet「親に自分の夢が話せない」14歳女子にエール

シンガーソングライターのmiletさんが、12月16日(水)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! 松田LOCKS!」にコメント出演。リスナーから届いたお悩みに、自身の楽曲の中からオススメの1曲とアドバイスを贈りました。――リスナー(14歳・女性)のお悩み私には歌手になるという夢があります。ですが、小さいころお母さんに「医者になりたい」と言ったら塾に通わせてくれて、いまも私立の中学校に通わせてくれています。私立に通わせてくれていることと、反対されたらどうしようという気持ちがあり、まだ誰にもこの夢を言えてなくてつらいです。――このリスナーのために選んだ楽曲は、「Who I Am」です。この『Who I Am』は私とONE OK ROCK のToruさんとの共作なんですけれども……“扉の先を選ぶのも自分だし、その扉を開けるかどうか選択するのも自分なんだ。だから私は信じることを選ぶ。立ち向かっていく強さはあるんだ!”という思いを込めて書いた曲です。きっと(相談者は)お母様にとても愛されて、お母様のことも大切に大切に思っていますよね。だからこそ“どう伝えればいいのか分からない”って思ってしまう……そういう気持ちがあるんでしょうね? わかります。私も実は小さいころ、お医者さんになりたいっていう夢がありました(笑)。同じように塾とかに通わせてもらったりもしたんですけど、その後にフルートに出会ってしまい、いきなりそこから方向転換。音大を目指すようになりました。音大受験用にいままでとは違う勉強をいろいろさせてもらったりして……。夢が変わるたびに、周りを散々振り回してしまったことがありました。でも両親にそんな私をどう思っていたのかを聞くと、「あなたが本当にしたいことを見つけてくれて、それで頑張ってくれていたことが、親としては幸せだった」と言ってくれました。きっとお母様も(相談者が)幸せになることが、いちばんの幸せだと思ってくれていると思います。「Who I Am」が、背中を優しく押せる曲になることを祈っております。【milet「Who I Am」MUSIC VIDEO & CROSSFADE】今回、リスナーに贈った楽曲「Who I Am」は、12月2日リリースのミニアルバム『Who I Am』に収録されています。詳細はオフィシャルサイト(https://www.milet.jp/)まで。番組では当コーナーを担当する松田部長と週替わりで登場するアーティストの皆さんが、リスナーのお悩みに向き合います。詳細は番組の特設サイト(https://www.tfm.co.jp/lock/matsuda11/)でご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/★12/14(月)~12/18(金)は、スペシャル授業を開催!!★