すとぷり・ななもり。「初恋はいつですか？」「ストレス解消法は？」10代の質問に回答

すとぷりのななもり。さんが、12月17日(木)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」に出演。一夜限りの特別企画「すとぷりLOCKS!」を行い、リスナーから寄せられた質問に答えました。ななもり。:生徒のみなさん、はじめまして! 今回初めて先生として、SCHOOL OF LOCK! に出させていただきます! よろしくお願いします!! 事前に職員(スタッフ)さんから聞いたんだけど、校内アンケートで『すとぷりに来て欲しい!』というのがたくさんあったそうです。いろんな形で声をあげてくれて、ありがとうございます! 今夜はみんなからの質問に答えたり、お悩みを解決して……あげるー!ななもり。:幼稚園の年中さんくらいのときに、すごく好きな女の子がいたんです。『おジャ魔女どれみ』の缶バッジをプレゼントして、告白した記憶がかすかにあるね。結果は付き合うとかそういう概念がなかったからどうなったかわかんないんだけど、とにかく好きだったことだけは覚えているね。ななもり。:そのときにめっちゃハマっているお菓子を箱買いする、というのはよくやっています。ななもり。:記憶があいまいなんだけど……小学2年生くらいのときに、「俺、1人で寝ているよ」という友達がチラホラ出てきたんです。それで恥ずかしくなってきちゃって、お母さんに「自分の部屋が欲しい」と相談しました。最初は物置きみたいな部屋が自分の部屋になって、そこに布団を敷いて寝てたんだけど、4年生くらいのときにちゃんとお部屋をもらえて(笑)、ベッドも買ってもらえた記憶があるねー。ななもり。:シャーペンとボールペンの赤と青が一緒になっていて、カチャカチャカチャって切り替えてそれ1本で使えるやつをめちゃくちゃ愛用していました。ななもり。:「これやる!」とか「あれやる!」というよりは、ただただ寝るね! 寝て起きたら忘れてる!(笑)。ななもり。:やっぱり、ライブ前とかは緊張するわけよ。「10分前です」「5分前です」「さあ出る!」ってなったときには手遅れなので、1時間2時間前から大好きなKing Gnuさんの曲とかBTSさんの曲とかのアーティストさんの曲を聴いて、めちゃくちゃテンション上げて「イケルイケルイケルイケルイケル……」って自分に暗示をかけています(笑)。ななもり。:外ではめちゃくちゃ服を着こむし、家ではちゃんと服を着た上でめちゃくちゃ暖房をつけます! あったかくなったら温度を下げて……でも下げたら下げたでまた寒くなってまた上げて……というのを延々と繰り返しています。全然学ばない!(笑)。名前にちなんで7問の質問に答えましたが……“自分の部屋をいつ持ったか?”とか、久しぶりに振り返ったから懐かしい気持ちになったよ(笑)。少しでも僕のことをわかってくれたかな?<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/★12/14(月)~12/18(金)は、スペシャル授業を開催!!★