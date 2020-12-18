2020ゴールデングラブ賞が発表　菊池涼介が8年連続受賞＜2020年度ゴールデ…

「第49回 三井ゴールデングラブ賞」が18日に発表され、セントラル・リーグ二塁手部門では、今季二塁手初のシーズン守備率10割を達成した広島東洋カープの菊池涼介内野手が、最多得票となる283票で8年連続8回目の受賞。パシフィック・リーグ一塁手部門では、福岡ソフトバンクホークスの中村晃外野手、北海道日本ハムファイターズの中田翔内野手が同時受賞となった。











受賞選手一覧は以下の通り。





セ・リーグ



■投手部門

菅野智之（巨人）107票

2年ぶり4回目



■捕手部門

梅野隆太郎（阪神）136票

3年連続3回目



■一塁手部門

ダヤン・ビシエド（中日）194票

初受賞



■二塁手部門

菊池涼介（広島）283票

8年連続8回目



■三塁手部門

高橋周平（中日）144票

2年連続2回目



■遊撃手部門

坂本勇人（巨人）245票

2年連続4回目



■外野手部門

鈴木誠也（広島）245票

2年連続4回目



大島洋平（中日）176票

3年連続8回目



青木宣親（ヤクルト）132票

9年ぶり7回目





パ・リーグ



■投手部門

千賀滉大（ソフトバンク）107票

2年連続2回目



■捕手部門

甲斐拓也（ソフトバンク）267票

4年連続4度目



■一塁手部門

中村晃（ソフトバンク）77票

初受賞



中田翔（日本ハム）77票

2年ぶり4回目



■二塁手部門

外崎修汰（西武）136票

初受賞



■三塁手部門

鈴木大地（楽天）141票

初受賞（二塁手で1回受賞）



■遊撃手部門

源田壮亮（西武）232票

3年連続3度目



■外野手部門

柳田悠岐（ソフトバンク）196票

2年ぶり5度目



大田泰示（日本ハム）168票

初受賞



西川遥輝（日本ハム）159票

4年連続4度目











