2020ゴールデングラブ賞が発表　菊池涼介が8年連続受賞＜2020年度ゴールデ…

「第49回 三井ゴールデングラブ賞」が18日に発表され、セントラル・リーグ二塁手部門では、今季二塁手初のシーズン守備率10割を達成した広島東洋カープの菊池涼介内野手が、最多得票となる283票で8年連続8回目の受賞。パシフィック・リーグ一塁手部門では、福岡ソフトバンクホークスの中村晃外野手、北海道日本ハムファイターズの中田翔内野手が同時受賞となった。
受賞選手一覧は以下の通り。
セ・リーグ
■投手部門
菅野智之（巨人）107票
2年ぶり4回目
■捕手部門
梅野隆太郎（阪神）136票
3年連続3回目
■一塁手部門
ダヤン・ビシエド（中日）194票
初受賞
■二塁手部門
菊池涼介（広島）283票
8年連続8回目
■三塁手部門
高橋周平（中日）144票
2年連続2回目
■遊撃手部門
坂本勇人（巨人）245票
2年連続4回目
■外野手部門
鈴木誠也（広島）245票
2年連続4回目
大島洋平（中日）176票
3年連続8回目
青木宣親（ヤクルト）132票
9年ぶり7回目
パ・リーグ
■投手部門
千賀滉大（ソフトバンク）107票
2年連続2回目
■捕手部門
甲斐拓也（ソフトバンク）267票
4年連続4度目
■一塁手部門
中村晃（ソフトバンク）77票
初受賞
中田翔（日本ハム）77票
2年ぶり4回目
■二塁手部門
外崎修汰（西武）136票
初受賞
■三塁手部門
鈴木大地（楽天）141票
初受賞（二塁手で1回受賞）
■遊撃手部門
源田壮亮（西武）232票
3年連続3度目
■外野手部門
柳田悠岐（ソフトバンク）196票
2年ぶり5度目
大田泰示（日本ハム）168票
初受賞
西川遥輝（日本ハム）159票
4年連続4度目
「第49回 三井ゴールデングラブ賞」が18日に発表され、セントラル・リーグ二塁手部門では、今季二塁手初のシーズン守備率10割を達成した広島東洋カープの菊池涼介内野手が、最多得票となる283票で8年連続8回目の受賞。パシフィック・リーグ一塁手部門では、福岡ソフトバンクホークスの中村晃外野手、北海道日本ハムファイターズの中田翔内野手が同時受賞となった。