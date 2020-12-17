ユニットコムの「ビジネスご優待会員サイト」は、会員限定の「ノートでもハイパワー クーポンキャンペーン」を開催中。デスクトップ向けCPUを搭載したノートPCを対象に、3,000円引き（税別）となるWebクーポンコードを配布する。期間は2021年1月26日14時まで。おすすめPCの一例は以下の通り。

15.6型スタンダードノートPC

  • 15.6型スタンダードノートPC「STYLE-15FH040-i5-UHES」

  • STYLE-15FH040-i5-UHES
  • 価格：67,980円（税別）
  • OS：Windows 10 Home 64bit版
  • CPU：Intel Core i5-10400（2.9GHz）
  • メモリ：DDR4-2666 8GB（4GB×2）
  • ディスプレイ: 15.6型非光沢 1,920×1,080ドット
  • ストレージ：480GB SATA SSD
  • グラフィックス：Intel UHD Graphics 630（CPU内蔵）
  • 通信機能：IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n対応無線LAN、Bluetooth 5.0
  • 本体サイズ：約W361.5×D250×H36.2mm
  • 重さ：約2.22kg

15.6型クリエイター向けノートPC

  • 15.6型クリエイター向けノートPC「SENSE-15FH040-i3-UHES」

  • SENSE-15FH040-i3-UHES
  • 価格：62,980円（税別）
  • OS：Windows 10 Home 64bit版
  • CPU：Intel Core i3-10100（3.6GHz）
  • メモリ：DDR4-2666 8GB（4GB×2）
  • ディスプレイ: 15.6型非光沢 1,920×1,080ドット
  • ストレージ：240GB SATA SSD
  • グラフィックス：Intel UHD Graphics 630（CPU内蔵）
  • 通信機能：IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n対応無線LAN、Bluetooth 5.0
  • 本体サイズ：約W361.5×D250×H36.2mm
  • 重さ：約2.22kg