ユニットコムの「ビジネスご優待会員サイト」は、会員限定の「ノートでもハイパワー クーポンキャンペーン」を開催中。デスクトップ向けCPUを搭載したノートPCを対象に、3,000円引き（税別）となるWebクーポンコードを配布する。期間は2021年1月26日14時まで。おすすめPCの一例は以下の通り。
15.6型スタンダードノートPC
- STYLE-15FH040-i5-UHES
- 価格：67,980円（税別）
- OS：Windows 10 Home 64bit版
- CPU：Intel Core i5-10400（2.9GHz）
- メモリ：DDR4-2666 8GB（4GB×2）
- ディスプレイ: 15.6型非光沢 1,920×1,080ドット
- ストレージ：480GB SATA SSD
- グラフィックス：Intel UHD Graphics 630（CPU内蔵）
- 通信機能：IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n対応無線LAN、Bluetooth 5.0
- 本体サイズ：約W361.5×D250×H36.2mm
- 重さ：約2.22kg
15.6型クリエイター向けノートPC
- SENSE-15FH040-i3-UHES
- 価格：62,980円（税別）
- OS：Windows 10 Home 64bit版
- CPU：Intel Core i3-10100（3.6GHz）
- メモリ：DDR4-2666 8GB（4GB×2）
- ディスプレイ: 15.6型非光沢 1,920×1,080ドット
- ストレージ：240GB SATA SSD
- グラフィックス：Intel UHD Graphics 630（CPU内蔵）
- 通信機能：IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n対応無線LAN、Bluetooth 5.0
- 本体サイズ：約W361.5×D250×H36.2mm
- 重さ：約2.22kg