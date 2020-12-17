ユニットコムが運営するPCショップ「パソコン工房」のWebサイトでは、期間限定で「ボーナスセール第2弾」を開催中。期間は12月28日14時まで。

ゲーミングPC、クリエイター向けPC、オンライン授業に適したPC、周辺機器などをラインナップ。低価格PCから高性能PCまで幅広く取りそろえている。PCやパーツを対象に最大20％のポイント還元（総額6億円分）を行うキャンペーンとの併用や、対象商品が最大10,000円（税別）引きとなるWebクーポンコードも利用可能。おすすめPCの一例は以下の通り。

15.6型スタンダードノートPC

  • 15.6型スタンダードノートPC「STYLE-15FH040-i5-UHES」

  • STYLE-15FH040-i5-UHES
  • 価格：67,980円（税別）
  • OS：Windows 10 Home 64bit版
  • CPU：Intel Core i5-10400（2.9GHz）
  • メモリ：DDR4-2666 8GB（4GB×2）
  • ディスプレイ: 15.6型非光沢 1,920×1,080ドット
  • ストレージ：480GB SATA SSD
  • グラフィックス：Intel UHD Graphics 630（CPU内蔵）
  • 通信機能：IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n対応無線LAN、Bluetooth 5.0
  • 本体サイズ：約W361.5×D250×H36.2mm
  • 重さ：約2.22kg

ゲーミングデスクトップPC

  • ゲーミングデスクトップPC「LEVEL-M0B4-R53G-VHR」

  • LEVEL-M0B4-R53G-VHR
  • 価格：56,980円（税別）
  • OS：Windows 10 Home 64bit版
  • CPU：AMD Ryzen 7 3400G（3.7GHz）
  • メモリ：DDR4-2666 16GB（8GB×2）
  • ストレージ：240GB SATA SSD+1TB HDD
  • グラフィックス：AMD Radeon RX Vega 11 Graphics（CPU内蔵）
  • 光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
  • 通信機能：Gigabit Ethernet×1
  • 本体サイズ：約W190×D410×H356mm