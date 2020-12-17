ユニットコムが運営するPCショップ「パソコン工房」のWebサイトでは、期間限定で「ボーナスセール第2弾」を開催中。期間は12月28日14時まで。
ゲーミングPC、クリエイター向けPC、オンライン授業に適したPC、周辺機器などをラインナップ。低価格PCから高性能PCまで幅広く取りそろえている。PCやパーツを対象に最大20％のポイント還元（総額6億円分）を行うキャンペーンとの併用や、対象商品が最大10,000円（税別）引きとなるWebクーポンコードも利用可能。おすすめPCの一例は以下の通り。
15.6型スタンダードノートPC
- STYLE-15FH040-i5-UHES
- 価格：67,980円（税別）
- OS：Windows 10 Home 64bit版
- CPU：Intel Core i5-10400（2.9GHz）
- メモリ：DDR4-2666 8GB（4GB×2）
- ディスプレイ: 15.6型非光沢 1,920×1,080ドット
- ストレージ：480GB SATA SSD
- グラフィックス：Intel UHD Graphics 630（CPU内蔵）
- 通信機能：IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n対応無線LAN、Bluetooth 5.0
- 本体サイズ：約W361.5×D250×H36.2mm
- 重さ：約2.22kg
ゲーミングデスクトップPC
- LEVEL-M0B4-R53G-VHR
- 価格：56,980円（税別）
- OS：Windows 10 Home 64bit版
- CPU：AMD Ryzen 7 3400G（3.7GHz）
- メモリ：DDR4-2666 16GB（8GB×2）
- ストレージ：240GB SATA SSD+1TB HDD
- グラフィックス：AMD Radeon RX Vega 11 Graphics（CPU内蔵）
- 光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
- 通信機能：Gigabit Ethernet×1
- 本体サイズ：約W190×D410×H356mm