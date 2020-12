明治×SCANDALがコラボしたアポロポーチ ゲットするのに必要な“いいメール”とは？

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロ」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。12月14日(月)の放送では、明治さんとコラボした“アポロポーチ”をリスナーにプレゼントする基準について、メンバーが意見を交わしていきました。HARUNA:今日もたくさんの明治のお菓子に囲まれながらお届けする「Catch up」ですが……ここでメールを1通。RN.ゆかさんより。「SCANDALの皆さん、こんばんは! Catch up「最近どう?」ということで、私の最近について書きたいと思います。先日の生放送特番で、みんなが美味しそうに食べていた「Meltykissのコク旨キャラメルバター味」! 気になって急いで買いに行きました♡本当にとろけるような幸せな味でした。そこで急に思いついたのが、アポロポーチに「Meltykiss」は何粒くらい入るのかということ。3粒か4粒くらいはいけるのかな? 試してみたいので、ぜひアポロポーチをください!! 検証結果は必ず番組にメッセージで報告します♪RINA:なるほど……。TOMOMI:上手ですねえ……。MAMI:うん、ねだり方が上手……。HARUNA:今日の初メールでアポロポーチあげちゃう?RINA:うん、ええんちゃう?TOMOMI:ん? どうでしょうねえ……ほかのメールも読んでみてから決めるってのは?RINA:いいんじゃない?HARUNA:アポロポーチのプレゼントは1日1個とか決まってるわけではないし、決まってるのは「いいメールがあればプレゼント」ってことだけど……。TOMOMI:めったに出しませんよの体でいってるからね。MAMI:でも、そのスタンスってともちゃんだけなのよTOMOMI:え、そうなの?HARUNA:アポロポーチに「Meltykiss」は何粒入るか、検証結果はメールで報告するって……上手いな。RINA:あとさ、ちゃんと「Catchup 最近どう?」のタイトルをなぞったメールって初めてやからね……。HARUNA:うん、たしかに。MAMI:41回目にしてね……。HARUNA:そうですね……。RINA:あげましょう!HARUNA:では、あげましょうか。アポロポーチプレゼントです!TOMOMI:何粒入るかなあ……。* * *ということで、メールを送ってくださる皆さんが全員、「アポロポーチ」を希望されている状況ですので、明治さんの太っ腹な姿勢で作っていただいた番組オリジナルグッズ「アポロポーチ」プレゼントのおさらいです。1. 1回の放送で「1個」というわけではございません!2. とにかく「いいメール」、そしてそのときの空気に合ったタイミングで「あげちゃおう」「あげたい」となったら、即プレゼント!決まりがあるようでないんです。たしかに「めったに出しませんよ」的でもあり、そんなところも含めて一緒に楽しんでいただければ。あらためて説明するまでもありませんが……「いいメール」というのは、リスナーの皆さんそれぞれの「あなたにしか経験できないこと」「あなただからこそ経験できること」「あなたが感じたこと、考えたこと」を紹介させていただいて、それを共有することで全員が「すげー」「おもしろいー」「そうなんだー」という多幸感に包まれるメールのことです! みなさん、よろしくお願いします!* * *▶▶この日の放送内容を「AuDee(オーディー)」でチェック!----------------------------------------------------スマホアプリ「AuDee(オーディー)」では、スペシャル音声も配信中!★ダウンロードはこちら→http://www.jfn.co.jp/audee/----------------------------------------------------<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロAuDee,Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://audee.jp/program/show/100000056