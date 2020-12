「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」の新たなコミカライズシリーズ「ヒプノシスマイク -Before The Battle- Dawn Of Divisions」が少年マガジンエッジ(講談社)にて始動。本日12月17日発売の同誌2021年1月号にプロローグが掲載された。

新シリーズでは、さまざまなキャラクターの過去が描かれるオムニバスストーリーを展開。今号に掲載されたプロローグでは、ディビジョン・ラップバトルが始まるH歴3年以前の様子が描かれた。作画は「ヒプノシスマイク -Before The Battle- The Dirty Dawg」を手がけた鴉月ルイが担当する。なお本編がスタートする1月16日発売の次号2月号では、同作が表紙と巻頭カラーを飾るほか、特製クリアファイルが付属する。

そのほか今号では、多喜れいの新連載「らぶキョ ~家庭教師が××すぎて勉強どころじゃない~」がスタート。セクシーな家庭教師・姫宮葵と男子高校生の小森陽太のやり取りを描くラブコメディだ。

