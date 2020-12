“キャミソールが捨てられない” Perfume・あ～ちゃんが出した結論は？

PerfumeがTOKYO FMのレギュラー番組に出演。リスナーからのリクエストで、それぞれの「捨てようと思っても捨てられないもの」をランキング形式で発表しました。そのなかから、あ~ちゃんの“捨てられない物”を紹介します。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! Perfume LOCKS!」12月14日(月)放送分)●のっちの捨てられない物はこちら●かしゆかの捨てられない物はこちらかしゆか:そうだよね。「海外で捨てます!」って言って持っていったのに、持って帰ってた(笑)。あ~ちゃん:うん。結局、マトリョーシカみたいに中に1個入れたら、「あれ? 入ったぞ!」、さらに「もう1個入ったぞ!」ってなって、結果3つ持って帰りましたからね(笑)。のっち:おうちに何個あるの?あ~ちゃん:今は捨てて5個になりました。のっち:あるねぇ!かしゆか:5個でも多いね!あ~ちゃん:でも5個になったんだよ。かしゆか・のっち:えっ……?(笑)。あ~ちゃん:「この中にこれも入るよね~」って、今はキュッとはなってる。かしゆか:大きい物の中にマトリョーシカしていけば、場所は取らないもんね。あ~ちゃん:で、いちばん小さい所に人形がいっぱい詰まってる。かしゆか:えっ、怖っ! 開けた瞬間びっくりしない?あ~ちゃん:いくつもの人形が、「やぁ!」って出てくる。かしゆか:怖い怖い……(笑)。あ~ちゃん:これは、ほんとに捨てられない。のっち:これは自分たちの、ってこと?あ~ちゃん:そう、自分たちのパスとか、あと自分が行ったライブのチケットの半券とか映画の半券とかそういうの。のっち:へぇ~。あ~ちゃん:厳島神社に行ったときの、もぎったら写真だけのが残るやつとかあるじゃん? そういうのがいっぱいある。しかも几帳面な性格じゃけん、裏に日付けとか書いてあって「あぁ、あのときに母さんといっしょに行ったやつじゃあ」とか。のっち:なるほどね。そうやって見返すなら、持っててもいいんじゃないかなって気はするけどね。あ~ちゃん:でも、すごい莫大な量よ。中学生のときのとか残ってるもん。かしゆか:へぇ~!あ~ちゃん:上京してきたときに、いっしょに観に行った映画のもぎりとか……。F.O.Hさん(Full Of Harmony)のライブで入れてもらったときのパスが、ヒールみたいなシールだったんよ。そのシールとか残ってる。ほんとは回収されるんじゃけど、持って帰ってきた。かしゆか:もう時効ですかね(笑)。のっち:え~~っ!かしゆか:意外!あ~ちゃん:もう、キャミソールが山ほどある(笑)。のっち:えっ、捨てられないの!?あ~ちゃん:もう捨てた~い! でも捨てられな~い!かしゆか:でも新しいのも買うんでしょ?のっち:完璧なキャミソールを探してるの?!あ~ちゃん:ずーっと探してるの!! もうずーっとインナー探してんの!!! 「これはVになってるけど、後ろがあんまり調節できない。けど生地好き!」とか「これ生地最高! でも上まで隠れ過ぎる」とか。「あっこれ最高、けど長~い!」とか「これいいなぁ! 最高! でもブカブカ~」とか……(笑)。のっち:厚いとかね(笑)。あ~ちゃん:じゃけん、これの時はこのキャミソール……とかって。かしゆか:細分化されてる、役割が(笑)。あ~ちゃん:ほんと捨てれられない! キャミソールだけで1段あるもん。色分けしてバーンっと。「これ全部捨てた~い!」って感じ、マジで(笑)。かしゆか:無いなら無いで、やっていけんのかな?(笑)。あ~ちゃん:多分やっていける。結局は、ヒートテックだけあればいいから(笑)。かしゆか:結論出ちゃったじゃん!(笑)。あ~ちゃん:結局はね、ごめんなさい。ありがとうございました~。かしゆか:面白いわ~。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/★12/14(月)~12/18(金)は、スペシャル授業を開催!!★