「北斗の拳 イチゴ味」や「新世紀エヴァンゲリオン ピコピコ中学生伝説」で知られる河田雄志×行徒が、ゲーム「ロックマン」をコミカライズ。2021年春にKADOKAWAのWebマンガサイト・ヤングエースUPで連載を開始すると発表された。

コミカライズは「ロックマンさん」「ロックマンちゃん」の2本立てで展開。「ロックマンさん」は成人したロックマンが大人社会の不条理に立ち向かい生きていく哀愁漂う作品に、「ロックマンちゃん」は純真無垢なロックマンがライト博士の無茶振りをものともせず、敵を粉砕していく痛快ギャグ作品となる。

(c)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.