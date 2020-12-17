日本サッカー協会（JFA）は17日、トレーニングキャンプに臨むU－23日本代表候補メンバー23名を発表した。
新型コロナウイルスの影響で、今年1月に行われたAFC U－23選手権2020以来の活動となるU－23日本代表。沖悠哉、中村帆高、金子拓郎、金子大毅、安部柊斗、高嶺朋樹、郷家友太、浅野雄也の8名が初招集となった。
U－23日本代表候補メンバーによるトレーニングキャンプは12月22日〜26日に高円宮記念JFA夢フィールドで行われる。
■U－23日本代表
▼GK
波多野豪（FC東京）
大迫敬介（サンフレッチェ広島）
沖悠哉（鹿島アントラーズ）
▼DF
渡辺剛（FC東京）
岩田智輝（大分トリニータ）
中村帆高（FC東京）
町田浩樹（鹿島アントラーズ）
大南拓磨（柏レイソル）
古賀太陽（柏レイソル）
橋岡大樹（浦和レッズ）
瀬古歩夢（セレッソ大阪）
東俊希（サンフレッチェ広島）
▼MF
相馬勇紀（名古屋グランパス）
田中駿汰（北海道コンサドーレ札幌）
金子拓郎（北海道コンサドーレ札幌）
安部柊斗（FC東京）
高嶺朋樹（北海道コンサドーレ札幌）
金子大毅（湘南ベルマーレ）
齊藤未月（湘南ベルマーレ）
郷家友太（ヴィッセル神戸）
▼FW
浅野雄也（サンフレッチェ広島）
前田大然（横浜F・マリノス）
上田綺世（鹿島アントラーズ）